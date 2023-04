Kontrolle verloren: Frau bei Unfall in Nuttlar verletzt

Nuttlar. Bei einem Unfall in Nuttlar ist eine Frau verletzt worden. Sie hatte in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Bei einem Unfall in Nuttlar ist am Samstag, 1. April, eine 53-jährige Frau aus Olsberg verletzt worden. Sie war um 13.10 Uhr auf der Briloner Straße in Fahrtrichtung Brilon unterwegs, als sie in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

In der Kurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr ein bepflanztes Beet in Höhe der Parkplatzzufahrt eines Gasthofes. Dort prallte der Pkw gegen einen im Beet liegenden Findling. Der Pkw wurde erheblich beschädigt, der Schaden wird von der Polizei auf rund 5000 Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Die Frau aus Olsberg wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

