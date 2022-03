Konzert in Andreasberg: Neuer Termin für Ross Antony

Andreasberg. Erneut muss die Schützenbruderschaft Andreasberg ihr Konzert mit Ross Antony verschieben. Jetzt steht auch fest, wer mit ihm auftritt.

Die für Samstag, 2. April, geplante 7. Andreasberger Schlagernacht der Schützenbruderschaft St. Hubertus Andreasberg-Dörnberg verschiebt sich erneut: Corona lässt keine andere Wahl. Ross Antony wird die Schützenhalle in Andreasberg deshalb erst am Samstag, 17. September, zum Kochen bringen.

Mit Ross Antony und seinem Management konnte sich die Schützenbruderschaft, nach langen und intensiven Verhandlungen, auf eine wiederholte Verlegung einigen. Somit ist gewährleistet, dass in einer ausverkauften Schützenhalle uneingeschränkt gefeiert und getanzt werden kann.

Für das Warm up konnte die Schützenbruderschaft wieder ein Highlight unter Vertrag nehmen: Alisha. Ihre Debüt-Single im Jahr 2021 schrieben die Erfolgsautoren „Jan Jascha“, die von Hitproduzent Jack Price dann musikalisch umgesetzt wurde.

Die bereits über 500 im Vorverkauf erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Es sind noch etwa 200 Restkarten erhältlich. Diese agibt es b 15. März noch im Vorverkauf für 20 Euro (Abendkasse 25 Euro). Vorverkaufsstellen sind: Elektro Maschinen Hegener in Bestwig, Forst-Gartentechnik Hoffmann in Bestwig, Buchhandlung „Wortreich“ in Meschede, U-She Mode international in Olsberg, Schloss Gevelinghausen in Gevelinghausen, AXA Versicherungen Lothar Haas in Winterberg.

Aktuelle Informationen zu dem Schlagerevent erhalten Interessierte auf Facebook unter Schlagernacht Andreasberg und auf der Homepage der Schützenbruderschaft Andreasberg.

