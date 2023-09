Verlosung Konzert in Schmallenberg: Losing Gravity spielen im Habbels

Schmallenberg. Musik mit Einflüssen aus Texas und Frankfurt im Habbels in Schmallenberg auf der Bühne. Unsere Redaktion verlost Freikarten für das Konzert.

Losing Gravity als Headliner und Edball als Support treten am Samstag, 16. September, im „Habbels“ in Schmallenberg auf.

Losing Gravity, gegründet von Chase Wilborn aus Texas, verschmelzen texanischen Rock ‘n’ Roll mit der Frankfurter Rockszene. Mit ihrer fetten, melodischen und lauten Musik begeistern sie seit Mai 2017 ein stetig wachsendes Publikum. Die Bandmitglieder sorgen für einen hochkarätigen Sound, während Chase Wilborn mit seiner einzigartigen Reibeisenstimme und ehrlichen Texten das Publikum in den Bann zieht. Ihr Debütalbum „Headed South“ wurde im April 2022 veröffentlicht, gefolgt von einer erfolgreichen Deutschland-Tournee als Special Guest von The New Roses.

Edgeball ist eine Band, die 2009 entstand und ihre selbst geschriebenen, kantigen Songs als Therapie gegen den tristen Alltag versteht. Einlass: 20 Uhr, Beginn: 21 Uhr. Vorverkauf: 15 Euro, Abendkasse 17 Euro.

Konzertkarten gewinnen

Unsere Redaktion verlost 3x2 Karten. Wer gewinnen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Betreff „Habbels“ und seinem Namen im Textfeld bis Donnerstag, 14. September, 12 Uhr, an: gewinnspiel-schmallenberg-westfalenpost@funkemedien.de

