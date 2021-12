Die Band „Monsters of Liedermaching“ kommt im neuen Jahr nach Ostwig und will in der kleinen Schützenhalle ordentlich abrocken.

Konzert Konzert: Monsters of Liedermaching kommen nach Ostwig

Ostwig. Dieses Konzert ist mehr als nur ein Konzert: Es ist der Besuch zweier guter alter Freunde. Die „Monsters of Liedermaching“ kommen nach Ostwig.

Die Band „Monsters of Liedermaching“ wird im neuen Jahr ihre guten alten Freunde Gisbert Kemmerling und David Cramer im Sauerland besuchen. Am Freitag, 29. April, wollen die Monsters in der kleinen Schützenhalle Ostwig ordentlich abrocken. Der Vorverkauf läuft bereits.

Überraschungsbonbon mit Knalleffekt

Die „Monsters of Liedermaching“ bezeichnen sich selbst als den Sechsblattklee auf den wilden Weiden der musikalischen Selbstvermarktung und als Überraschungsbonbon mit Knalleffekt. Allemal ist Band ein Grund für gute Laune. „Monsters herzen die Seelen und beseelen die Herzen“, wird in der Ankündigung vollmundig versprochen.

+++ Lesen Sie auch: Bestwigs Bürgermeister Ralf Péus über Frust und Freuden 2021 +++

Auf Tour ist die Band mit ihrem neuen Live-Album „Glück zählt auch.“ Als Titel, als Motto, als Idee und als Rat: Glück zählt auch. Die Monsters versprechen ein Ton-Gebäck, das Erwartungen übertrifft. „Brich den Keks und genieß’ la Surprise. Was benötigt man mehr in dieser Zeit als Glück?“, fragt die Band und lädt zum „ Sitzpogo der fröhlichen Pflänzchen“ ein. Wo die Realität versagt, bietet das Sextett hymnische Alternativen - betörende Melodien und leuchtende Lyrik aus den blühenden Tümpeln der Freiheit.

Karten im Vorverkauf

Karten gibt es zum Vorverkaufspreis beim CTS–Ticketservice unter www.eventim.de. Weil die letzten Sauerland-Auftritte der Monsters immer ausverkauft waren, wird empfohlen, die Möglichkeit des Vorverkaufs zu nutzen, zumal die Anzahl der Tickets für die Halle aus bekannten Gründen begrenzt worden sind.

Weitere Informationen gibt es unter www.kemmerling-konzerte.de und auf der Internetseite www.monstersofliedermaching.de.

Das Konzert beginnt am Freitag, 29. April, um 20 Uhr in der kleinen Schützenhalle in Ostwig.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland