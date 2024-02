Gebühren Kosten: Was sich 2024 beim Wochenmarkt in Meschede verändert

Meschede Der Stadtrat in Meschede hat mehrheitlich fürs neue Jahr Veränderungen für den Wochenmarkt beschlossen. Wer davon betroffen sein wird.

Der Besuch des Wochenmarktes in Meschede wird ab 2024 teurer – und zwar für die Händler, die hier ihre Waren verkaufen möchten.

Gebühr für Verkaufsstände steigt

Dafür, dass die Stadt Händlern beim Wochenmarkt in Meschede dienstags und freitags ihre Flächen überlässt, um Verkaufsstände aufzubauen, wird eine Gebühr fällig, „Marktstandsgeld“ genannt. Geregelt ist das in einer eigenen „Satzung über die Erhebung von Marktstandsgeldern auf dem Wochenmarkt“. Jetzt ist vom Stadtrat eine neue Satzung beschlossen worden. Das Marktstandsgeld berechnet sich pro Markttag nach der Frontlänge eines Verkaufsstandes. Für die Berechnung werden alle von den Händlern ausgenutzten Bodenflächen ausgemessen, auch die Vordächer und Lagerplätze für Kisten oder Abfälle. Künftig verteuert sich dieses Marktstandsgeld pro Markttag von 1,40 Euro auf 1,70 Euro je Frontmeter. Rund 15.000 Frontmeter sind das insgesamt an allen Ständen beim Mescheder Markt. Für die Erhöhung macht die Stadtverwaltung gestiegene Bewirtschaftungskosten als Folge der Inflation verantwortlich. Die letzte Erhöhung dieser Gebühr hatte es im Jahr 2017 gegeben.

Im Stadtrat stimmte die UWG als einzige Fraktion gegen die Erhöhung. UWG-Sprecherin Maria Gödde-Rötzmeier warb zuvor dafür, als Zeichen an die Marktbeschicker auf eine Erhöhung zu verzichten – denn der Wochenmarkt sei so wichtig für Meschede: „Eine Erhöhung passt nicht in die Welt. Es geht um den guten Willen.“ Auch Bürgermeister Christoph Weber bezeichnete den Wochenmarkt als „einen der besten Frequenzbringer in der Fußgängerzone“. Gebühren müssen aber immer unterm Strich kostendeckend sein. Kämmerer Jürgen Bartholme betonte, für die Kalkulation von Gebühren würden immer mehrere Jahre zugrunde gelegt – da sei es besser, jetzt das Standgeld moderat ein wenig zu erhöhen als deutlicher auf einen Schlag.

