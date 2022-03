Krebspatientin fordert: Brustabtasten in der Schule lernen

Hochsauerlandkreis. Dass sie so jung an Brustkrebs erkrankt, war auch für Leas Ärztin kaum vorstellbar. Wie sie sich ihre Diagnose erkämpfte und ihr Leben rettete.

Lea wohnt im Hochsauerlandkreis - irgendwo zwischen Arnsberg und Winterberg im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung. Viel konkreter möchte sie nicht werden. Doch sie möchte über ihre Geschichte sprechen, um Aufmerksamkeit auf das Thema Krebsvorsorge zu lenken. Das macht sie ohnehin schon auf ihrem Instagram-Kanal @thats_leasstory und nun auch in ihrer Heimat-Zeitung.

Inzwischen sieht man ihr äußerlich kaum noch an, dass sie eine Chemotherapie hinter sich hat: Lea trägt aktuell eine Kurzhaarfrisur. Foto: privat

Ihre Haare kann sie inzwischen wieder zu einer modischen Kurzhaarfrisur stylen und wenn man ihr gegenüber sitzt, kommt man zunächst nicht auf die Idee, dass diese junge Frau ein Jahr mit Chemotherapie, Bestrahlung, Tumor-OP und Nebenwirkungen hinter sich hat. Ganz im Gegenteil. Lea strahlt - von innen heraus und äußerlich. Die Diagnose Brustkrebs hat die Sauerländerin mit 27 Jahren als bisher kerngesunde, junge und sportliche Frau aus heiterem Himmel getroffen. Heute ist sie 28 und auf dem besten Weg der Genesung.

Veränderung ja, Tumor nein.

Ende 2020 fühlt Lea unter der Dusche einen Knoten in ihrer Brust. Sie vereinbart gleich einen Termin bei ihrer Gynäkologin. Die Ärztin erkennt eine Veränderung im Ultraschall, schließt aber einen Tumor aus. Sie solle in einem halben Jahr zur Kontrolle kommen. Doch so viel Zeit vergeht nicht bis zum nächsten Arztbesuch. „Ich merkte, wie der Knoten innerhalb von ein, zwei Monaten deutlich gewachsen ist und habe wieder einen Termin bei meiner Gynäkologin ausgemacht. Doch die sagte erneut, dass es nicht besorgniserregend aussehen würde. Eine Überweisung zum Brustzentrum erhielt ich auf meinen Wunsch“, berichtet Lea. Eine Entscheidung, die ihr womöglich das Leben gerettet hat.

Zwar bestätigte sich dort der Eindruck, dass Leas Knoten zunächst keine typischen Tumor-Merkmale aufwies, nach der Entnahme einer Gewebeprobe stand die bittere Diagnose fest: Brustkrebs. Mit 27 Jahren. Sie wird sich in den nächsten Monaten einer Chemotherapie, einer Operation sowie einer Bestrahlung unterziehen müssen. „Ich habe am 23. Februar davon erfahren und im März begann schon meine Chemotherapie.“ Der Tag liegt nun ein gutes Jahr zurück.

Umfeld mit der Diagnose „belasten“

„Der Gedanke, dass ich nun mein Umfeld mit der Diagnose belasten muss, war schlimm. Gerade unter Geschwistern hat man so ein gewisses Feingefühl. Und ich wollte auf gar keinen Fall, dass mich jemand aufgrund der Krankheit anders behandelt. Innerhalb der Familie habe ich das, glaube ich, an manchen Tagen durchaus vehement vermittelt“, sagt Lea und muss rückblickend ein wenig darüber schmunzeln. Und auch ihren Freundeskreis hat sie immer wieder darum gebeten, sie ganz normal zu behandeln: „Es fielen Sätze wie: „Bei mir läuft’s grad nicht so, aber ist schon gut, du hast ja ganz andere Probleme“. Ich erklärte ihnen dann, dass ihre Probleme selbstverständlich nicht kleiner werden, nur weil ich Krebs habe.“

Rennrad fahren gehört zu Leas liebsten Hobbys. Die 28-Jährige geht außerdem gern zum CrossFit, wenn ihre Kräfte das zulassen. Foto: privat

In der Öffentlichkeit blieb Leas Erkrankung etwa bis Ostern 2021 unsichtbar. Dann fielen die Haare aus, eine Nebenwirkung der Chemotherapie. Die Entscheidung, sich komplett von ihrer einst so langen und kräftigen Mähne zu trennen, stand fest. „Bereits zum Start der Chemo habe ich meine Haare gespendet. Wir mussten sie zwar ganz oben abschneiden, damit die Mindestlänge für eine Spende erreicht wurde, aber so hatte ich zumindest noch einmal das Gefühl, dass das Verlieren der Haare auch für etwas gut ist“, erklärt die 28-Jährige, die bereits zum zweiten Mal Haare für Echthaar-Perücken gespendet hat. Dann fielen aber auch die verbliebenden Haare nach und nach aus und schließlich rasierte eine befreundete Friseurin Lea an Ostern den Kopf komplett.

Austausch auf Instagram gibt Halt

Wann immer die Temperaturen es zuließen, ging sie in den darauffolgenden Monaten ohne Tuch, Mütze oder Perücke durchs Leben und startete mit ihrem Instagram-Account. Dort zeigt sie über die Sauerländer Grenzen hinaus, wie der Alltag einer jungen Frau aussieht, die an Krebs erkrankt ist. „Auf Instagram habe ich schnell gemerkt, dass es so unglaublich viele Frauen wie mich gibt, die schon unter 30 an Brustkrebs erkranken. Der Austausch mit ihnen gab mir Halt und zeigte mir, dass es wichtig ist, noch viel mehr über die Krankheit zu sprechen, aufzuklären, aber auch ganz normale Dinge zu zeigen, die während der Therapie durchaus auch mal möglich waren.“ Das hat Lea mal sehr tiefgründig, mal mit ganz viel Charme und Witz auf Bildern und in Videos getan und ihre Follower mit auf ihre ganz persönliche Brustkrebs-Reise genommen.

Nach der brusterhaltenden Operation im Oktober folgte die Bestrahlung, die pünktlich zum Jahresende an Silvester abgeschlossen war. „Aktuell befinde ich mich nun in der Tabletten-Chemo und in wenigen Monaten bin ich damit voraussichtlich durch und darf endlich wieder arbeiten gehen“, berichtet die 28-jährige Sozialarbeiterin. Sie vermisst ihren Job sehr.

Abtasten schon im Bio-Unterricht lernen

Im Anschluss an die Therapie wird sie zudem weiterhin in einem Nachsorge-Programm betreut und irgendwann hoffentlich als krebsfrei gelten. „Meine Tumorart war sehr aggressiv und natürlich besteht die Option, dass der Krebs irgendwann zurückkommt. Aber ich möchte mich da nicht an Statistiken aufhängen und versuche es so positiv anzugehen, wie es eben möglich ist.“

Ob sie ihren Instagram-Kanal auch über die akute Erkrankung hinaus fortführen möchte, weiß Lea heute noch nicht. Vielleicht wolle sie mit dem Thema dann auch nicht mehr so viel zu tun haben. „Es wird mir aber immer sehr wichtig sein, dass junge Frauen besser über Vorsorge-Möglichkeiten aufgeklärt werden und ich wäre sogar dafür, dass man zum Beispiel im Bio-Unterricht lernt, wie man sich selbst abtastet. Das gilt natürlich auch für Jungs“.

Selbstuntersuchung & Zusatzleistungen:

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) erkranken jährlich etwa 70.000 Frauen an Brustkrebs - häufiger sind ältere Frauen betroffen.

Das Abtasten der Brust beim Gynäkologen ist offiziell erst ab dem 30. Lebensjahr eine gesetzliche Krankenkassen-Leistung.

Eine Anleitung zur Selbstuntersuchung findet man auf den meisten Internetseiten der Krankenkassen und diversen anderen Portalen. Zum Beispiel unter: www.frauenaerzte-im-netz.de.

Ultraschalluntersuchungen der Brust ohne Verdachtsdiagnose können jederzeit beim Frauenarzt selbst bezahlt werden