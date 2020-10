Kreisstraßen bei Ramsbeck werden voll gesperrt

Ramsbeck. Zwei Wochen werden im Bestwiger Gemeindegebiet zwei Kreisstraßen voll gesperrt. Dort müssen die Straßendecken erneuert werden.

Am Montag, 19. Oktober, beginnen die Bauarbeiten für die Deckenerneuerung der Kreisstraßen 46 und 71 zwischen den Bestwiger Ortsteilen Ramsbeck und Wasserfall auf einer Länge von 1.600 Metern. Dafür wird die Strecke für voraussichtlich zwei Wochen voll gesperrt.

Die Umleitungen

Die Umleitung wird von Ramsbeck aus über Andreasberg, Wasserfall und Heinrichsdorf in beiden Richtungen ausgeschildert. Die Maßnahme kostet nach Angaben des Hochsauerlandkreises rund 130.000 Euro. Die Arbeiten werden von der Firma Heinrich Rohde aus Korbach ausgeführt.

(Nichts verpassen, was bei uns passiert: Hier für unseren täglichen Newsletter anmelden.)

Die Baustelle beginnt am Ortsausgang Ramsbeck in Höhe der Tennisplätze. Sie führt dann am Abzweig nach Heinrichsdorf vorbei und endet 400 Meter weiter vor Wasserfall. Es wird die oberste Asphaltschicht abgefräst und eine neue Asphaltdeckschicht wieder eingebaut. Einmündungen, sonstige Schäden und Banketten werden im notwendigen Umfang mit erneuert.

Der Fachdienst Kreisstraßen des Hochsauerlandkreises bittet um Verständnis für die durch die Bauarbeiten verursachten Behinderungen und Belästigungen.