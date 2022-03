Kriminelle mit Ukraine-Masche in Meschede unterwegs

Foto: Michael MAY

Vorsicht in Meschede: Betrüger sammeln angeblich für die Ukraine Geld. Zeitgleich sind aber auch echte Mitarbeiter des DRK unterwegs.

Machen da schon Kriminelle ihr mieses Geschäft mit dem Ukraine-Krieg und dem Mitgefühl der Bürger hier? DRK-Geschäftsführer Norbert Vowinkel warnte am Freitag vor einem ersten Betrugsfall, von dem das Deutsche Rote Kreuz in Meschede erfahren hat. Demnach sind offenbar Betrüger unterwegs, die angeblich für die Ukraine sammeln - und geben sich dabei vermeintlich als DRK-Mitarbeiter aus. Doppelt gemein: Das DRK sammelt derzeit tatsächlich auch in Meschede.

Die Betrüger suchen sich demnach offenbar gezielt vor allem Ältere aus. Der entscheidende Unterschied: Die Betrüger sind auf Bargeld aus. „Wir würden aber nie Geld annehmen“, stellt Norbert Vowinkel klar. Er rät, die Polizei zu verständigen, wenn die Betrüger auftauchen.

Genau hinschauen

Gutes tun können die Menschen aber dennoch, man muss nur genau hinschauen. Denn der Ortsverein Meschede/Eslohe des DRK macht derzeit eine Haustür-Werbung, um neue Fördermitglieder zu gewinnen. Wichtig dabei: Diese echten DRK-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen tragen einheitliche DRK-Kleidung, sie sind mit einem Einsatzfahrzeug unterwegs und verfügen über eine Vollmacht, die sie für das Rote Kreuz ausweist. Und noch einmal: Sie nehmen kein Bargeld an! Stattdessen haben sie ein Tablet zur elektronischen Datenaufnahme: Die sichere und verschlüsselte Datenaufnahme mittels Tablet ist für diese Zwecke ein sehr geeignetes Mittel, denn direkt nach Eingabe erfolgt eine Verschlüsselung der Daten. Eingegebene Daten (persönliche Daten als auch Bankverbindungen) können somit nicht mehr eingesehen werden.

Die echten Helfer des DRK suchen Fördermitglieder, um die stets gestiegenen Aufwendungen für Material, Technik oder auch nötige Investitionen in die Liegenschaft sind ohne zusätzliche Förderbeiträge stemmen zu können. Ebenso benötigt das DRK weitere Förderbeiträge, um die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer stets weiter und besser aus- und fortzubilden. Dies ist nicht zuletzt dem technischen Fortschritt und der sich daraus ergebenen zusätzlichen Ausbildungen geschuldet.

Die Förderbeiträge unterstützen die ehrenamtliche Arbeit direkt vor Ort: Ob beispielsweise Jugendarbeit, Sanitätsdienste und Katastrophenschutz, die Rotkreuzgemeinschaft und weitere Aufgabenfelder wie Blutspende. Jedes Fördermitglied leistet einen wesentlichen Beitrag, damit das DRK in der Lage ist, Material, Technik und Bekleidung zu beschaffen und zu warten oder auch die in die Jahre gekommene Liegenschaft zu sanieren. Vor allem aber leisten die Förderer einen aktiven Beitrag, dass die über 40 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer stets eine gute Aus- und Fortbildung erhalten, um im Bedarfsfall beste Hilfe zu leisten.

