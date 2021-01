Krisenzeit im Besucherbergwerk Ramsbeck sinnvoll genutzt

Ramsbeck. Durch Corona brach auch die Bilanz im Sauerländer Besucherbergwerk in Ramsbeck ein. Unter Tage aber wurde weiter gearbeitet.

Das Jahr 2020 war eigentlich so vielversprechend für das Sauerländer Besucherbergwerk in Ramsbeck gestartet - doch die Corona-Pandemie hat dem Team einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht: 2020 kamen nur 23.823 Besucherinnen und Besucher. Das sind nur 44,4 Prozent der Vorjahresbesuche.

Zum Vergleich: 2019 konnten 53.663 Besucherinnen und Besucher verzeichnet werden. „Das war für uns alle ein außergewöhnliches und forderndes Jahr“, betont Museumsleiterin Friederica Ihling und dankt dem gesamten Team für den Einsatz, die Geduld und Zuversicht.

Vor Rosenmontag noch ein Rekord bei den Gästezahlen

Am Sonntag vor Rosenmontag konnten 2020 noch rekordverdächtige 854 Gäste begrüßt werden. Viele Kurzurlauber hatten die Karnevalstage im Sauerland verbracht. Mitte März musste das Besucherbergwerk dann wegen der Pandemie vorerst schließen. Ab 13. Mai ging es mit Hygienekonzept und neuen Regeln weiter: Die Zahl der Gäste musste reduziert werden, um genügend Raum für die notwendigen Abstände zu schaffen. Pro Einfahrt durften statt 65 nur noch 15 bis 20 Personen in der Grubenbahn mitfahren. Die Einfahrten fanden zu festgelegten Zeiten nach Voranmeldung statt, um den Zutritt zu steuern und die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten. Die Nachfrage sei erfreulich hoch gewesen: In den Ferienzeiten waren die Einfahrten oft viele Tage im Voraus ausgebucht.

Am 2. November ist der Gästebetrieb dann erneut behördlich untersagt worden. Seit März 2020 wurden zudem alle Gruben-Light-Dinner abgesagt. Der Markt für Schulklassen und andere Gruppen ist stark eingebrochen. Nicht nur geringere Einnahmen bei Eintrittsgeld und Shopverkauf machten sich bemerkbar. Hinzu kommen laut Ihling unter anderem Mehrausgaben für Materialien zur Umsetzung der Hygienevorgaben wie Desinfektionsmittel, Spuckschutz an der Kasse und in den Büros, Mund-Nasen-Schutz.

Schließung für Arbeiten genutzt

Unter Tage wurde trotz Schließung weitergearbeitet: Der schrittweise Austausch des Gleises im Eickhoffstollen ist vorerst abgeschlossen. Zu den jährlich notwendigen Wartungsarbeiten gehören jedoch auch in Zukunft das Nivellieren und Stopfen des Gleisbetts. Diese ursprünglich für Januar 2021 geplanten Arbeiten konnten im Lockdown auf November 2020 vorgezogen werden. Am Bahnhof über Tage ist der Untergrund stellenweise etwas abgesackt, eine provisorische Reparatur im Bereich der Weiche vor dem Lokschuppen erfolgte im Frühjahr 2020. Die umfangreiche Sanierung ist für 2022 geplant. Waggons wurden überholt, der Bestand von Verschleißteilen ergänzt.

Unter anderem für die Wartung der Grubenbahn steht im Lokschuppen ein Deckenkran zu Verfügung. Der Kran von 1955 war defekt, eine Reparatur lohnte sich nicht mehr. Im Winter 2020 wurde er ausgetauscht. 2021 soll noch eine Greifeinheit zur sicheren Anhebung der Waggons beschafft werden. Die Schließungsphasen habe für eine Vielzahl an Arbeiten sinnvoll genutzt werden können.