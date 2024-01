Kritik und Lob beim Jahresempfang der Gemeinde Eslohe

Eslohe Beim Jahresempfang hat Eslohes Bürgermeister Stephan Kersting ein Motto für 2024 ausgerufen. Neben lobenden Worten übte er auch Kritik.

„Wir gemeinsam für unsere Gemeinde Eslohe mit ihren Dörfern“ - so lautet das Motto, das Bürgermeister Stephan Kersting beim Jahresempfang für das noch junge Jahr 2024 ausgerufen hat. Zahlreiche Vertreter aus sozialen Organisationen und Strukturen hatten sich im Foyer des Rathauses versammelt, um gemeinsam ins neue Jahr zu starten. „Wir alle tragen einen Teil zu dem bei, was unsere Kommune ausmacht, was das Leben hier in der Region so lebenswert macht“, betonte Kersting in seiner Begrüßung, in der er unter anderem die fundamentale Bedeutung des Ehrenamtes hervorhob und gleichzeitig kritische Worte in Richtung der „großen Politik“ richtete.

Der „Ort der Wahrheit“

Bei allen Herkulesaufgaben, die es momentan gebe, seien die Städte und Gemeinden der eigentliche „Ort der Wahrheit“, weil sie der Ort der Wirklichkeit seien. „In den Städten und Gemeinden muss dies alles genauso wie die alltäglichen originären Aufgaben umgesetzt und bewältigt werden“, so Kersting.

„Nicht in Berlin oder Düsseldorf, sondern hier vor Ort müssen die Dinge umgesetzt werden. Und das zwischenzeitlich in einem Tempo und mit so viel Bürokratie und Vorschriften, dass es fast nicht mehr möglich scheint, alles zu schaffen“, kritisierte er. „Und sicherlich nicht in dem Tempo, in dem sich das die hohe Politik und die jeweils betroffene Bevölkerungsgruppe gerade wünscht“, ergänzt er. Das sei weder personell noch finanziell leistbar. Und das liege ausdrücklich nicht am Willen der Kommunen und an den Akteuren in den Städten und Gemeinden. „Die Kommunen sind an der Belastungsgrenze“, mahnte Kersting.

Eine positive und erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Gemeinde wird es auch weiterhin nur gemeinsam geben. Stephan Kersting

Lob, Dank und Anerkennung richtete er hingegen an all diejenigen in der Gemeinde Eslohe, die sich sozial und ehrenamtlich engagieren. Eine positive und erfolgreiche Weiterentwicklung der Gemeinde werde es auch weiterhin nur gemeinsam geben. Nur in einem konstruktiven Miteinander mit gegenseitigem Respekt und Wertschätzung auf allen Ebenen und auch über alle Ebenen hinweg haben wir die Chance viel zu bewegen“, so Kersting.

„Unsere Gemeinde und somit Sie alle, die Bürgerinnen und Bürger, die Vereine, die Verantwortlichen in vielen Schlüsselpositionen und alle im Ehrenamt haben diese schwierigen Bedingungen angenommen, engagiert bewältigt und gut gemeistert“, lobte der Bürgermeister. Sein Wunsch sei, dass die Gesellschaft häufiger daran denke, wie fundamental wichtig das ehrenamtliche Engagement für das Funktionieren eines Gemeinwesens insgesamt ist.

Heimatpreis und Ehrenmedaillen verliehen

Der Jahresempfang bildete gleichzeitig den würdigen Rahmen für die erste Verleihung des Heimatpreises. Außerdem hat die Gemeinde an diesem Abend gleich drei Ehrenmedaillen an verdiente Bürgerinnen und Bürger verliehen (wir berichten noch).

