Krombacher Spendenaktion: Verein zur Förderung der Notfallversorgung in Schmallenberg freut sich über 2.500 Euro.

Benefiz Krombacher Brauerei spendet an First Responder Schmallenberg

Schmallenberg. Die Krombacher Brauerei hat 2500 Euro an den Verein zur Förderung der Notfallversorgung in Schmallenberg gespendet. Warum dieser so wichtig ist.

Meinolf Reinscheid von der Krombacher Brauerei sorgte für große Freude als er bei dem Verein zur Förderung der Notfallversorgung in Schmallenberg mit einem großen Spendenscheck eintraf. Im Rahmen der alljährlichen Spendenaktion wurde der Verein mit einer Spende in Höhe von 2500 Euro bedacht.

Ein akuter Notfall kann jeden treffen. Entscheidend ist, dass Betroffene schnellstmöglich Hilfe bekommen. Aufgrund der geografischen Größe im Hochsauerlandkreis kann es insbesondere im Stadtgebiet Schmallenberg einige Zeit dauern, bis Hilfe eintrifft. Hier kommen die First Responder Schmallenberg zum Einsatz: Zeitgleich mit dem Rettungsdienst werden die ehrenamtlichen Helfer:innen von der Kreisleitstelle der Feuerwehr alarmiert. Tag und Nacht machen sie sich unverzüglich auf den Weg zum Einsatzort, um Leben zu retten.

100 Spenden zu jeweils 2500 Euro

Die Krombacher Spendenaktion ist seit 2003 ein fester Bestandteil im Unternehmen. Jährlich spendet die Brauerei eine Gesamtsumme von 250.000 Euro, aufgeteilt in 100 Spenden zu jeweils 2500 Euro, für den guten Zweck. Bis heute sind seit dem Start der Aktion über vier Millionen Euro durch die Krombacher Mitarbeitenden im Außendienst an mehr als 1600 gemeinnützige Institutionen, Organisationen und Vereine überreicht worden, die sich insbesondere in den vielfältigsten Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Seniorenhilfe und des Tierschutz engagieren.

Unter dem Motto „Sie schlagen vor – wir spenden“

Das Besondere: Unter dem Motto „Sie schlagen vor – wir spenden“ können Menschen in der Weihnachtszeit deutschlandweit ihre Spendenvorschläge einreichen.

Eine Übersicht der diesjährigen 100 Begünstigten sowie weitere Informationen zur Krombacher Spendenaktion gibt es unter https://nachhaltigkeit.krombacher.de/gesellschaft/spendenuebersicht-2023.

