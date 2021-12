Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn: Die Feuerwehr ist am Mittwochabend in Schmallenberg ausgerückt.

Löschzug Küchenbrand gemeldet - Feuerwehr rückt in Schmallenberg aus

Schmallenberg. Alarm am Mittwochabend in Schmallenberg: Die Feuerwehr rückte aus. Gemeldet war ein Küchenbrand.

Die Feuerwehr ist am Mittwochabend in Schmallenberg ausgerückt. Kurz vor 18 Uhr gab es einen Alarm: Küchenbrand in der Dhamstraße.

>>> Lesen Sie auch: Wo in Bad Fredeburg Sozialwohnungen gebaut werden <<<

Kurz drauf rückten die Einsatzkräfte aus - und bald darauf fuhren sie wieder zurück. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen Fehlalarm.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland