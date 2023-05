Kückelheim eröffnet Schützenfestsaison in Gemeinde Eslohe

Kückelheim. Auch in der Gemeinde Eslohe steht der Start in die Schützenfestsaison bevor. Den Anfang macht die Schützenbruderschaft St. Hubertus Kückelheim.

Wann wird gefeiert: von Mittwoch, 17. Mai, bis Freitag, 19. Mai





Wer regiert: Das Königspaar bilden Patrick und Laura Kurth.





Was sind die Höhepunkte: Los geht es am Mittwoch um 18.45 Uhr mit der Begrüßung in der Schützenhalle und dem anschließenden Kaiserständchen. Um 19 Uhr folgt der Festzug, bevor um 20 Uhr die Ehrungen anstehen. Ab 20.30 Uhr steht Musik und Tanz mit dem Musikverein Endorf an.

Am Donnerstag treten die Schützen um 9.15 Uhr zum Kirchgang an. Nach dem Festhochamt, das um 9.30 Uhr beginnt, und der anschließenden Gefallenenehrung steigt ab 10.30 Uhr der Frühschoppen. Um 15 Uhr setzt sich dann am Nachmittag der Festzug in Bewegung um das Königspaar abzuholen. Nach der Ankunft in der Halle gib es den Königstanz. Der Kindertanz beginnt um 17 Uhr, bevor es ab 20 Uhr mit Musik und Tanz weitergeht.

In den Freitag starten die Schützen um 9.30 Uhr mit dem Antreten zum Vogelschießen. Ab 10 Uhr wird dann der neue König ermittelt. Danach geht es zur Proklamation und zum Frühschoppen in die Halle. Am Nachmittag präsentiert sich das neue Königspaar im Festzug, der sich um 17 Uhr in Bewegung setzen wird. Danach stehen Königstanz und und um 18 Uhr der Kindertanz im Programm. Mit Musik und Tanz klingt das Fest ab 20 Uhr aus.

Was sind die Besonderheiten: Jubelkönig ist Winfried Korte. Er regierte vor 25 Jahren. Jubelkönig 50 Jahre ist Anton Grünewald (†).

