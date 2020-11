Kultur pur Bestwig: Aus auch für die letzte Veranstaltung

Bestwig. Jetzt hat Kultur pur in Bestwig auch seine letzte Veranstaltung in diesem Jahr absagen müssen. Wie es nun weitergehen wird.

Corona wirft die letzten Planungen für Kulturveranstaltungen in diesem Jahr über den Haufen. Kultur Pur in Bestwig hat nun kurzfristig auch einen für den 22. November geplanten Auftritt des Kabarettisten Wilfried Schmickler absagen müssen.

Kulturell bleibt das Jahr 2020 damit höchst überschaubar für den Verein: Aus dem wieder einmal geplanten ambitionierten Programm hat gerade einmal eine einzige Veranstaltung stattfinden können – das war Ende Januar ein Abend mit Liebesliedern der Gustav Peter Wöhler-Band. Dann kam Corona und die Zwangspause für Kultur Pur und all die Künstler. Dann hätte im August zumindest ein Kindertheater mit Don Kidschote draußen stattfinden können und sollen – wenn das Wetter mitgespielt hätte, es schüttete aber plötzlich aus Kübeln.

Und nun auch das Aus für die letzte größere Veranstaltung, die noch stattfinden sollte. Wilfried Schmickler, ein gern gesehener Dauergast bei Kultur Pur, hätte eigentlich schon im März auftreten sollen, dann wurde wegen Corona sein Gastspiel auf den 22. November verlegt. Durch die neuen Verordnungen wiederum muss erneut verlegt werden: Jetzt soll Schmickler am Sonntag, 16. Mai 2021, auftreten. „Kein Zurück“ heißt übrigens sein aktuelles Programm: Angesichts der Verlegungen ist auch das schon ein wenig kabarettistisch…Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Mit rund 250 Besuchern hätte Kultur Pur aktuell gerechnet, sagt Vorsitzender Jan Frigger.

Die Veranstaltung war schon extra vom Bürger- und Rathaus in die Schützenhalle Heringhausen verlegt worden – dort wären die Corona-Auflagen von den ehrenamtlichen Helfern des Kulturvereins leichter umzusetzen gewesen: „Es müsste einen Sitzplan geben, die Leute müssten weit genug auseinander sitzen, am Eingang darf es kein Gedränge geben, eine Pause gäbe es nur zum Lüften, auf die Maskenpflicht muss man achten – und das für weniger Besucher, die kommen. Das muss man als kleiner Verein auch erst einmal gewuppt bekommen.“

Und auch das hätte gegolten: Der Getränkeverkauf in der Pause als kleine zusätzliche Einnahme wäre weggefallen. Ein Kassenerfolg wäre der Auftritt nicht gewesen: „Zu normalen Zeiten hätten wir deutlich mehr Besucher gehabt. Die Besucher sind zurückhaltend. Das sehen wir am Vorverkauf“, sagt Jan Frigger. Wilfried Schmickler hätte das aber nichts ausgemacht: Er wäre auch vor einem kleineren Publikum aufgetreten, hatte Kultur Pur vorsichtshalber nachgefragt.

Und: Auch Frieda Braun ist verschoben. Die Charakterdarstellerin hält nun den vereinsinternen Rekord an Verscahiebungen – sie hätte im Mai auftreten sollen, wurde dann auf den August und danach mit ihrem Doppelauftritt auf den 28. und 29. November verschoben. Nun ist sie erneut verschoben worden: Auf Freitag und Samstag, 26. und 27. November 2021 – auch ihr Programm mit dem Titel „Jetzt oder nie!“ mutet unter diesen Bedingungen unfreiwillig komisch an. Veranstaltungen mit ihr haben noch einmal eine besondere Größenordnung: Sie sind in der Vergangenheit mit jeweils 400 Zuschauern immer ausverkauft gewesen. Auch hier gilt: Die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Verschiebungen geben Rahmen vor

Kultur Pur verlegt im Grunde ein ganzes Veranstaltungsjahr auf 2021. Die ganzen verschobenen Veranstaltungen geben den Rahmen für das Programm 2021 vor: „Wir haben drei Viertel aus diesem Jahr auf nächstes Jahr verschoben – dadurch stehen die Termine. Weitere Planungen gibt es nicht: Wir nehmen erst einmal das, was wir verschoben haben.“