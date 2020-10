Kunst des Scheiterns: Wie die Rolle als Clown im Leben hilft

Meschede. Clowns sind lustig und Menschen können ihre eigenen Schwächen in der Tolpatschigkeit wiederfinden: Das kann auch fürs Leben weiterhelfen.

Die Oberstufenakademie des Gymnasiums der Benediktiner feiert im kommenden Jahr ihr 20-jähriges Bestehen und bietet eine Vielzahl von interessanten Seminaren an. Dabei können junge Leute Kenntnisse in unterschiedlichen Bereichen erwerben, die ein Rüstzeug für ihr Leben sind und nicht im normalen Unterricht vermittelt werden. Schüler und Schülerinnen aus ganz Deutschland kommen inzwischen zu den Seminaren der Oberstufenakademie in die Oase des Klosters, um dort Ihr Wissen zu erweitern.

Rhetorik, Stil, Etikette

Dabei geht es um um Teamfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, die Fähigkeit, vor einer Gruppe zu sprechen und vieles mehr. Seminare zu den Themen „Rhetorik“, oder „Stil und Etikette“ sollen der ganzheitlichen persönlichen Entwicklung dienen. Diese so genannten „Soft Skills“ sind heute ein wichtiger Bestandteil im gesellschaftlichen Leben, kommen aber sowohl im Schulunterricht wie auch im häuslichen Umfeld in einer immer mehr auf schnelle Leistung ausgerichteten Welt oft zu kurz.

Die Oberstufenakademie wurde 2017 ausgeweitet, so dass heute auch Studierende und Auszubildende im Rahmen des „Studium Generale“ an den Seminaren und Workshops teilnehmen können. Jetzt fand ein besonderes Seminar auf dem Klosterberg statt.

Verletzlichkeit der Person

Unter dem Motto „Die Kunst des Scheiterns“ erhielten die Teilnehmer Einblicke in Arbeit der Clowns. Prinz Leopold Altenburg, der das Seminar leitete, entdeckte seine Liebe zu der lustigen Figur während seinen Ausbildung zum Schauspieler am Konservatorium in Wien. Der Clown ermöglicht es, alle Masken, die man sich im Leben aufsetzt, um Schwächen zu verbergen, abzulegen und mit der Verletzlichkeit der eigenen Person zu spielen.

Das Stolpern und Fallen wird beim Clown nicht verurteilt, sondern macht ihn sympathisch. Seine Naivität und Neugier verschafft ihm Respekt. Außerdem können sich die Menschen mit dem Clown identifizieren, wenn sie ihre eigenen Schwächen in seiner Tolpatschigkeit wiederfinden. Die Kunst der Clownerie ist für Leopold Altenburg, der außerdem als Kabarettist, Schauspieler und Regisseur arbeitet, zu einem sehr wichtigen Aspekt seines Schaffens geworden. Als Krankenhausclown besucht er mit der Organisation „Rote Nasen“ Krankenhäuser und Hospize, und zaubert den Kranken und Sterbenden ein Lächeln ins Gesicht.

„Gerade bei Patienten mit Demenz kann ich als Clown viel erreichen, denn auch wenn die kognitiven Fähigkeiten immer mehr verschwinden, bleiben Gefühl und Humor noch erhalten. Dadurch kann ein Clown oft auch noch zu Menschen durchdringen, die ansonsten bereits in der Demenz versunken sind“, so Leopold Altenburg. Die Fähigkeit, Menschen zu erreichen, wurde im Seminar vermittelt.

Zertifikat nach Abschluss

Nach Abschluss der Lehrgänge erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme. Im vergangenen Jahr überreichte Prinz Leopold Altenburg die Zertifikate und lernte dabei Bruder Benedikt kennen, der ihn darauf in die Oase einlud. Auch in Coronazeiten ist die Oberstufenakademie gut besucht von Schülern und Auszubildenden aus vielen Bundesländern.