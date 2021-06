L776 bei Bad Fredeburg wird in den Sommerferien gesperrt

Bad Fredeburg. Mit dem Start der Ferien beginnt die Vollsperrung, Grund ist der Bau der Umgehungsstraße. Wie weit die Maßnahmen sind und welche Arbeiten folgen.

Mit Beginn der Sommerferien am 5. Juli starten in Bad Fredeburg die Straßenbauarbeiten für den nördlichen Anschluss der neuen Umgehungsstraße an das bestehende Straßennetz der L776 (Bödefelder Straße). Die Baumaßnahme umfasst den Ausbau der Landesstraße im Anschlussbereich auf einer Länge von circa 150 Metern für die zukünftige Anbindung der neuen Umgehungsstraße. Hierfür ist eine Bauzeit von voraussichtlich sechs Wochen erforderlich. In der Zeit wird die L776 zwischen dem Wanderparkplatz Buchhagen (Ortsausgang Bad Fredeburg) und der Einmündung L914 (Hennetalstraße) gesperrt. Eine Umleitung über Bremke, Meschede und Remblinghausen im Verlauf der B511, B55 und L740 wird eingerichtet.

Baufortschritt im Zeitplan

Die StraßenNRW-Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift liegt mit dem Baufortschritt für den Neubau der Ortsumgehung Bad Fredeburg gut im Zeitplan. Rund zwei Drittel der Erdarbeiten für den Neubau der Umgehungsstraße sind fertiggestellt. Die Arbeiten an fünf von insgesamt sechs Bauwerken sind weitestgehend abgeschlossen. Hierzu zählt der Neubau des Bauwerkes zur Unterführung des Gewässers Rüensiepen im Zuge der B511 (Wehrscheid).

Das Bauwerk nördlich der B511: Es wurde als sogenannte Viehtrift errichtet um die Zugänglichkeit des Weidelandes westlich und östlich der Neubautrasse zu erhalten. Die Brücken südlich und nördlich der K20 (Altenilper Straße): Sie dienen jeweils der Überführung von Wirtschaftswegen. Und die Brücke zur Unterführung eines namenlosen Gewässers und des Kreuzweges.

Die jetzt anstehenden Straßenbauarbeiten umfassen die Erdarbeiten auf dem verbleibenden Teilstück sowie die Herstellung der Hangsicherung und der nördlichen Anbindung der neuen Umgehungsstraße an das bestehende Straßennetz. Die Gesamtbaukosten für diese Baumaßnahmen liegen bei circa 2,2 Millionen Euro. Im Anschluss werden die Asphaltarbeiten auf der gesamten Neubaustrecke durchgeführt, weitere Kompensationsmaßnahmen hergestellt sowie die Behelfsumfahrungen und Teilbereiche der L776 zurück gebaut.

Land investiert 17,5 Millionen Euro

Für die 2,5 Kilometer lange Umgehungsstraße investiert das Land Nordrhein-Westfalen insgesamt etwa 17,5 Millionen Euro. Sechs Ingenieurbauwerke werden für die Umgehungsstraße neu gebaut, darunter eine rund 275 Meter lange und bis zu 17 Meter hohe Hangsicherung. Der erste Spatenstich für den Neubau der Ortsumgehung Bad Fredeburg fand am 17. Oktober 2018 statt.

In der Vergangenheit hatte es immer mal wieder Ärger aufgrund von Sprengschäden durch die Baumaßnahmen gegeben.

