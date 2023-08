Lackierzentrum Körner gegen Grüne: Ein Schild und die Kritik

Der Velmeder Unternehmer Stephan Körner hat die Nase voll von der Politik in diesem Land. Deswegen bedient er in seinem Lackierzentrum in Velmede keine Grünen-Wähler mehr - und „Sozialschmarotzer und illegale Migranten ebenfalls nicht“. Dafür steht er nun in der Kritik. Auch die Polizei war schon da.