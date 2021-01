Längerer Lockdown überrascht Mescheder Gastronomen nicht

Meschede Der Lockdown wird wohl bis Ende Januar verlängert. So reagiert die Mescheder Gastronomie auf die Ankündigung der Ministerpräsidenten.

Dass der aktuelle Lockdown verlängert wird, scheint so gut wie sicher: Schon vor der eigentlichen Sitzung am Dienstag haben sich die Ministerpräsidenten der Bundesländer offenbar vorab auf eine Verlängerung des Lockdowns verständigt. Auch wenn noch Details geklärt werden müssen, ist damit wohl klar: Auch Restaurants und Gaststätten in der heimischen Region bleiben damit wohl bis mindestens Ende Januar geschlossen.





Überraschend kommt die Nachricht aus der Spitzenpolitik für den Mescheder Gastronomen André Wiese allerdings nicht: "Ich habe bereits zu Beginn des Lockdowns damit gerechnet, dass die Gastronomiebetriebe erst im März wieder komplett hochfahren werden. Davon bin ich auch nach der heutigen Ankündigung, in der ja zunächst wohl von Ende Januar die Rede ist, überzeugt", so der Betreiber des H1 am Hennesee auf Nachfrage dieser Redaktion.

Relativ gut auf Folgen eingestellt

Aktuell seien die Gastronomen wohl auch noch relativ gut auf die Folgen des Lockdowns eingestellt, schätzt Wiese die Lage ein. So könnten durch den Wegfall von Betriebskosten, durch Sparmaßnahmen und durch Instrumente wie Kurzarbeit zumindest die Schäden noch einigermaßen begrenzt werden. Einige Betriebe, darunter auch das H1, befänden sich aktuell auch in den regulären Betriebsferien, die ebenfalls zur teilweisen Überbrückung der Krise genutzt werden.





Auch die von der Bundesregierung seit Anfang November angekündigten Hilfen seien zumindest für seinen Betrieb bearbeitet worden und auch schon teilweise geflossen: "Ohne die ersten Hilfen wäre es für die meisten Betriebe vermutlich eng geworden", sagt Wiese, der noch ergänzt: "Abgeschlossen ist das Thema Corona-Hilfen aber noch nicht. Da muss noch natürlich etwas kommen."

Was die Perspektiven für die heimische Gastronomie anbelangt, sieht Wiese aktuell weniger eine Gefahr durch den Lockdown, als durch eine Wiederholung des aus Gastronomen-Sicht zersplitterten Jahres 2020: "Wir haben von zwölf Monaten in 2020 gerade einmal acht Monate arbeiten können und waren den Rest der Zeit praktisch arbeitslos." Darunter seien vor allem traditionell umsatzträchtige Zeiten wie die Vorweihnachtszeit der Krise zum Opfer gefallen.

Nachholbedarf bei Gästen

So sei eine längere Schließung vermutlich noch zu verkraften, wenn die Gäste denn dann ab dem Frühjahr wieder in die Restaurants und Kneipen kämen und auch wieder eine durchgehende Öffnung möglich sei: "Richtig schlimm wäre, wenn dann die Gäste ausbleiben würden. Dann fressen einen irgendwann die Nebenkosten auf", so Wiese. Dass es tatsächlich so weit kommen wird, glaubt der Mescheder Gastronom aber nicht.





Er sei guter Dinge, dass es nach dem Ende des Lockdowns auf jeden Fall wieder eine hohe Nachfrage nach gastronomischen Angeboten bei den Menschen geben werde: "Wir haben ja schon im letzten Sommer gesehen, dass die Menschen etwas nachholen wollten und wieder in die Gastronomie geströmt sind."

Auch der aktuelle Besucheransturm in den Skigebieten der Region zeige - trotz aller negativen Auswüchse - wie sehr sich die Menschen nach Normalität und Erlebnissen sehnten. In diesem Zusammenhang verweist Wiese auch darauf, wie groß die Bedeutung der heimischen Gastronomie insgesamt sei: "Das macht sich natürlich sofort negativ bemerkbar, wenn durch die geschlossenen Betriebe ganze Parkplätze und sanitäre Einrichtungen wegfallen."

