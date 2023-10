Land fördert vier Projekte in Schmallenberger Dörfern

Schmallenberg. Das Land NRW fördert 221 neue Projekte zur Dorfentwicklung. Mehr als 380.000 Euro fließen nach Schmallenberg. Welche Dörfer davon profitieren.

Mehr als fünf Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen leben im ländlichen Raum. Um Förderprojekte zur Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und Verkehrsinfrastrukturen in den Dörfern zu unterstützen, hat das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz 21 Millionen Euro bereitgestellt. Davon profitieren auch vier Dörfer im Stadtgebiet Schmallenberg.

Gefördert werden zum Beispiel Dorfgemeinschaftshäuser als wichtige kulturelle und soziale Treffpunkte, Dorfplätze, Bolzplätze ebenso wie zum Beispiel barrierefreie Umbauarbeiten von Mehrfunktionshäusern oder Kultur-, Naherholungs- und Tourismuseinrichtungen. Interessierte Gemeinden, Vereine und Einrichtungen konnten bis zum 31. August ihre Anträge einreichen.

221 neue Projekte werden jetzt bedacht und mit den Fördermitteln Investitionen in Höhe von insgesamt rund 42 Millionen Euro angestoßen.

Dazu erklären die Landtagsabgeordneten, Klaus Kaiser und Matthias Kerkhoff: „Das Erscheinungsbild und die Infrastruktur in unseren Dörfern sind wichtige Faktoren für die Lebensqualität im ländlichen Raum. Wirtschaftliche, demografische und sozio-kulturelle Veränderungen stellen die Dörfer und ihre Bewohner jedoch vor große Herausforderungen. Mit den Fördermitteln können Projekte vor Ort unterstützt werden.“

In Kirchrarbachsoll der ehemalige Sportplatz zu einer Parkanlage und Freizeitfläche umgestaltet werden. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

So fließen jetzt Fördergelder in folgende Projekte: 75.759 Euro in die Umgestaltung des Schützenplatzes der Schützenbruderschaft St. Sebastian Grafschaft, 49.756 Euro für die Sanierung der Sanitäranlagen in der Schützenhalle der Schützenbruderschaft St. Vitus Bödefeld - Freiheit und Land, 119.656 Euro für die Umgestaltung des Dorfgemeinschaftsplatzes durch die Schützenbruderschaft in Dorlar, 135.230 Euro in die Neugestaltung des ehemaligen Sportplatzes Kirchrarbach zu einer Parkanlage und Freizeitfläche.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Hilfe des Förderprogramms einen Beitrag dazu leisten können, dass unsere Dörfer lebens- und liebenswert bleiben.“

