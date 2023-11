Landwirte im HSK in Sorge: Signal „Wolf Tod“ ist einstudiert

Remblinghausen. Die Landwirte im Hochsauerlandkreis sind in Sorge vor dem Wolf. Sie fühlen sich von der Politik allein gelassen. Es gibt klare Forderungen.

Der Kreisverbandsvorsitzende Wilhelm Kühn hat rund 400 Mitglieder und Gäste des landwirtschaftlichen Kreisverbandes zum Kreisverbandstag in der Schützenhalle in Meschede-Remblinghausen begrüßt. Er wies darauf hin, dass viele Weidehalter beim ersten Wolfsriss unmittelbar ihre Viehhaltung aufgeben würden.

Emotionale Belastung

„Risse an Nutztieren sind für unsere Bauernfamilien in erster Linie eine emotionale Extrembelastung, in zweiter Linie natürlich auch ein finanzieller Schaden“, so Kühn. Hubertus Beringmeier, Präsident des WLV, kritisierte, dass Umweltminister Krischer und Landwirtschaftsministerin Gorißen die Verantwortlichkeit zum Thema Wolf jeweils beim anderen Ministerium sehen Der Bauernverband habe die Forderung eines aktiven Wolfmanagements deshalb direkt beim Ministerpräsidenten platziert.

Die Referenten von links: Christian Otto (stellv. Kreisverbandsvorsitzender), Patrick Liste(Chefredakteur Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben), Gina Strampe (Aktionsbündnis Aktives Wolfsmanagement), Nicole Heitzig (Präsidentin des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen), Hubertus Beringmeier (Präsident des WLV), Bernd Eichert (Wolfsbeauftragter des WLV) und Wilhelm Kühn (Kreisverbandsvorsitzender). Foto: Privat

Der WLV strebt keine Ausrottung des Wolfes an, spricht sich aber deutlich für eine Lockerung des Schutzstatus aus und schlägt Wolfszonen im Land vor. Der Wolfsbeauftragte des WLV, Bernd Eichert, fragte besorgt: „Wo sind die NGOs?“, denn keiner der angefragten Wolfsbefürworterverbände hatte auf die Einladung hin zugesagt. Er forderte Hilfe von den Umweltorganisationen, sowohl finanziell wie auch rein praktisch. „Mensch vor Tier“ sagte er im Bezug auch auf mögliche Personenschäden durch den Wolf.

Vermehrung des Wolfes

Zu bedenken gab er auch die massive Ausbreitung und Vermehrung des Wolfes: Die Population vergrößere sich in jedem Jahr um mehr als 30 Prozent. In NRW habe es allein in 2022 140 nachgewiesene Wolfsrisse an Schafen, Rindern und Pferden gegeben. In ganz Deutschland waren das in 2022 über 4300, allein 1100 in Niedersachsen. Vom „Aktionsbündnis aktives Wolfsmanagement“ war Gina Strampe aus Niedersachen eingeladen. Sie kritisierte den Umgang der Behörden mit dem Thema und die praxisfernen Regelungen, wie z.B. das Verbot von Herdenschutzhunden zu bestimmten Zeiten.

„Hoffentlich weiß der Wolf nicht, dass Herdenschutzhunde nachts und in der Mittagszeit weggesperrt werde müssen“, so Strampe. Und: „Was sollen Wolfschutzzäune leisten, die vom Wolf ohnehin überwunden werden? Sie im HSK werden die gängigen Zäune im Mittelgebirge mit Steilhängen und geringer Bodenstärke gar nicht aufstellen können, Wolfsschutzzäune sind nichts anderes als Augenwischerei“. Die Präsidentin des Landesjagdverbandes, Nicole Heitzig, betonte dass der Wolf natürlich nicht ausgerottet werden soll, sondern zur Biodiversität gehört. Sie schlägt vor Wolfsgebiete einzurichten, in denen der Wolf geschützt wird, wie beispielsweise auf Truppenübungsplätzen, aber eben auch solche Zonen, die wolfsfrei bleiben sollen.

Rund 400 Mitglieder und Gäste kamen in der Schützenhalle in Remblinghausen zusammen. Foto: Privat

Die Kreisjägerschaften seien bei dem Thema Wolf generell sehr sensibel. So seien ihr Fälle bekannt sind, in denen Jäger, die Wölfe schießen mussten, anschließend massiv bedroht wurden. „Wie viele Wölfe wollen wir uns leisten? Welche Gebiete wollen wir freihalten?“, so Heitzig. Sie forderte ein aktives Bestandsmanagement und eine Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht. In der anschließenden Diskussion forderten die Landwirte ein härteres Durchgreifen und auch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit mit drastischeren Bildern, zum Beispiel von gerissenen Tieren auf Plakaten.

Kritik an Lobbyarbeit

Besonders kritisiert wurden die NGOs, die Lobbyarbeit für die Verbreitung des Wolfes machten. Hiermit könnten sich damit eine Menge Spendengelder generieren lassen, so ein Teilnehmer. Er brachte es auf den Punkt: „Warum verwenden die NGOs, die sich für den Wolf aussprechen, die Spendengelder nicht für Schadenersatz bei gerissenen Tieren?“

Das Jagdhornbläsercorps Remblinghausen hat sich jedenfalls schon darauf eingerichtet, dass der Wolf jagdbar sein wird: Auf Bitte des landwirtschaftlichen Kreisverbandes hatte man das neue Signal „Wolf Tot“ einstudiert und unter großem Applaus der Teilnehmer erstmals geblasen.

Plakataktion geplant

Christian Otto wies in seiner Funktion als stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender im Schlusswort darauf hin, dass der Landwirtschaftliche Kreisverband in Kürze eine Plakataktion zum Thema Wolf und Weidehaltung startet.

