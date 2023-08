Landwirte und Direktvermarkter präsentieren sich am Kaiser-Otto-Platz in Meschede.

Samstagsbelebung Landwirte und Direktvermarkter präsentieren sich in Meschede

Meschede. Noch einmal findet eine besondere Aktion samstags zur Belebung der Innenstadt statt: Landwirte und Direktvermarkter kommen nach Meschede.

Zum Abschluss der diesjährigen Samstagsbelebungen werden sich am 2. September lokale Landwirte und Direktvermarkter in der Innenstadt präsentieren. Besucher haben von 11 bis 16 Uhr auf dem Kaiser-Otto-Platz in Meschede die Möglichkeit, Produkte und Informationen rund um Direktvermarktung und Landwirtschaft zu erhalten. Von frischen Eiern bis hin zu handgemachten Nudeln wird für jeden Geschmack etwas geboten.

Herkunft der Produkte

Verschiedene renommierte Betriebe werden vor Ort sein, um ihre Schätze der Region zu präsentieren. Mit dabei sind unter anderem der Biohof Schenuit, der Hofladen Dolle und die Landesvereinigung Milch NRW. Besucher bekommen so einen Einblick, was das Sauerland mit lokalen und saisonalen Lebensmitteln zu bieten hat und haben die Möglichkeit, Landwirte und Direktvermarkter persönlich kennenzulernen und mehr über die Herkunft der Produkte zu erfahren. Familien, Feinschmecker und Neugierige sind hier richtig.

In diesem Rahmen lädt die Kreis- und Hochschulstadt Meschede alle ein, bei ihrem Stadtbesuch und Samstagsbummel bis zum 9. September 2023 samstags ab 11 Uhr kostenfrei zu parken. Die Aktion wird über den kommunalen Stärkungspakt finanziert.

Anmeldungen möglich

Weitere Hofläden, Landwirte oder Direktvermarkter können sich gerne unter buero@stadtmarketing-meschede.de oder unter 0291/902491-13 noch anmelden. Informationen zum Stärkungspakt Meschede und den einzelnen Aktionen gibt es unter www.meschede.de/starke-stadtteile online.

