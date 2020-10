Einkaufen Late-Night-Shopping in Meschede mit neuer Sammelkarte

Meschede. Werbegemeinschaft und Stadtmarketing laden zum Late-Night-Shopping in Meschede ein. Dabei gibt es auch eine Neuheit, die vorgestellt wird.

Die Werbegemeinschaft „Meschede aktiv“ und das Stadtmarketing Meschede laden für Freitag, 30. Oktober, zu einem Late-Night-Shopping bis 22 Uhr nach Meschede ein. Unter dem Motto „Mescheder Heimat-Shopper-Freitag“ können Kunden an diesem Abend die Vielfalt direkt vor der eigenen Haustür erleben und die lokalen Anbieter unterstützen. Als Dankeschön für alle Vor-Ort-Kunden startet an diesem Abend zudem die Heimat-Shopper-Sammelkarte.

Hinter jeder Laden- und Gastronomietür steckt ein Charakter, eine Persönlichkeit und viel Herzblut. Fachgeschäfte, Filialen und verschiedene Gastronomieangebote halten die Innenstadt lebendig. Umso wichtiger ist es, den lokalen Anbietern vor Ort treu zu bleiben, damit die Einkaufs- und Genussvielfalt bestehen bleibt. Zur Stärkung des lokalen Handels und einer lebendigen Innenstadt ist die Aktion #supportyourlocals in Meschede entstanden. Diese wird nun mit einem attraktiven Heimat-Shopper-Aktionsabend sowie der Heimat-Shopper-Sammelkarte ergänzt, um Kunden auf die verschiedenen Angebote hinzuweisen und Danke für ihre Unterstützung zu sagen.

Rabatte und Aktionen

Der Heimat-Shopper-Freitag lockt dabei in den teilnehmenden Geschäften mit Rabatten, Angeboten und Aktionen. Viele Geschäfte begrüßen die Heimat-Shopper mit kleinen Gesten in den jeweiligen Geschäften. Dabei werden nach Angaben der Organisatoren die aktuellen Hygienemaßnahmen erfüllt, so dass der Kunde ohne Bedenken den Tag genießen kann.

Der Heimat-Shopper-Freitag bietet zudem ein ganz spezielles Ambiente: Passend zur Aktion wird die Innenstadt zum Leuchten gebracht und gemeinsam mit dem Einzelhandel eine besondere Atmosphäre kreiert.

Großes Gewinnspiel

Damit noch nicht genug: Als Dankeschön für alle Vor-Ort-Einkäufer startet am 30. Oktober die Mescheder Heimat-Shopper-Sammelkarte. Mit dieser bedanken sich die Mitglieder der Werbegemeinschaft bei allen Kunden mit einem großen Gewinnspiel. Ab einem Einkaufswert von fünf Euro erhalten Kunden bei allen teilnehmenden Mitgliedsbetrieben Heimat-Shopper-Punkte und können mit 10 Punkten am großen Gewinnspiel teilnehmen. Zu gewinnen gibt es Meschede-aktiv-Gutscheine im Wert von knapp 5000 Euro. Der Aktionszeitraum läuft vom 30. Oktober bis 21. Dezember 2020. Ein Besuch lohnt sich für Kunden an diesem Abend doppelt.

Die Veranstalter danken nicht nur den treuen Vor-Ort-Kunden, sondern zudem der Brauerei Veltins, der Volksbank Sauerland eG sowie allen Sponsoren herzlich für die Unterstützung.