Layla, Wisente, Fort Fun, Veltins - die Top-Themen in 2023

Meschede Diese Schicksale, Unglücke, Nachrichten und Kuriositäten haben unsere Leser 2023 am meisten interessiert. Die zehn Top-Themen der WP.

Regelmäßig wertet die Redaktion die Zahlen der Online-Artikel aus. Am Jahresende sehen wir dann, welche Texte besonders viele Menschen interessiert haben. Hier sind unsere Top 10 aus dem Jahr 2023.

Top 1: Veltins steigt beim VfL Wolfsburg aus

Veltins und Wolfsburg (Bild aus 2019) - die Kooperation endete 2023. Foto: WP

Fast 60.000 Menschen haben einen Artikel angeklickt, in dem wir über das Veltins-Aus beim Bundesliga-Club VfL Wolfsburg berichtet haben. In der Volkswagen-Arena wird künftig Beck’s ausgeschenkt. Der Sponsoringvertrag mit Veltins bestand seit 2013. Veltins-Sprecher Ulrich Biene bestätigte, dass Veltins für eine Verlängerung der Bierlieferung zwar mitgeboten hatte, das finanzielle Angebot einer anderen Brauerei allerdings höher gewesen sei.

Hier ist der Artikel: Bundesliga: Veltins trennt sich von diesem Verein

Top 2: Es hat sich ausge-layla-t

Sänger Ikke Hüftgold beim Schlagerfestival „Oberhausen feiert“. Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Ein Artikel über den neuen Schützenfest-Hit landete auf Platz 2 der meistgelesenen Artikel in 2023. Denn nach „Layla“ grölten im Sommer alle „Bumsbar“ – erst auf der Ferieninsel Mallorca und dann in den Hallen im Sauerland. Ähnlich wie bei „Layla“, bleibt auch die Melodie von „Bumsbar“ lange im Kopf. Simple Melodie und ein Text, der aufs Horizontale abspielt – so das Erfolgsrezept von DJ Robin, Schürze und Ikke Hüftgold, die diesen Malle-Hit zusammen auf den Markt gebracht hatten. Die Umfrage unter Musikern ergab: „Bumsbar“ wurde vom Publikum nicht so vehement eingefordert wie Layla im Jahr 2022.

Hier ist der Artikel: Nach Layla: Das ist der neue Schützenfest-Hit im Sauerland

Top 3: Neuanfang nach Lkw-Crash

Unfall in Ramsbeck im Juli 2022 – Lkw fährt in Ramsbecker Hof. Foto: WP

Im Juli 2022 krachte ein Kieslaster in den Ramsbecker Hof. Zum Jahrestag erzählte uns der ehemalige Betreiber Willem Bult, wie es der Familie seitdem ergangen ist. Der Unfall sorgte für großes Aufsehen. Äußerlich wurde niemand verletzt. Doch der zehnjährige Sohn war zum Zeitpunkt des Aufpralls im Haus. Er erlitt ein Trauma. Das Hotel bleibt geschlossen. Der Neuanfang: Für die Reederei Pandaw ist Bult nun Country Manager für Vietnam und Kambodscha. Die schottische Reederei ist auf Flussexpeditionen spezialisiert. Fünf Schiffe in Vietnam und Kambodscha unterstehen Willem Bult.

Hier ist der Artikel: Nach dem Unfall: Wie geht es Familie aus Ramsbecker Hof?

Top 4: Hausgeburt einer Hebamme

Maike Brüggemann, Hebamme in Meschede Foto: Privat / WP

Der Bericht über die neue Hebamme bei den Sauerland Hebammen in Meschede hat für großes Interesse gesorgt. Maike Brüggemann hat ihr Baby nämlich selbst per Hausgeburt zur Welt gebracht.

Hier gibt es den Artikel: Hausgeburt: Hebamme bringt eigenes Baby in WG zur Welt.

Top 5: Angebote einer Masseurin

Yvonne Klein bietet Massagen an. Zuletzt nahmen unangenehme Anfragen zu. Daher entschloss sie sich zu einem rigorosen Schritt. Foto: Ute Tolksdorf / Meschede

Eine Masseurin aus Meschede behandelt ab sofort keine männlichen Kunden mehr. Der Grund: Sie erhielt zu viele Anfragen nach sexuellen Dienstleistungen. Hot-Stone- oder Ganzkörpermassage heißen ihre Angebote. Sie erklärt, was damit gemeint ist: Eine Ganzkörpermassage beispielsweise beinhaltet eine Massage der Füße, der Beine, der Arme und Hände, des Rückens. Mehr nicht.

Hier ist der Artikel: Massage mit Happy End? Mescheder fragen nach Sex

Top 6: Gedanken einer Abiturientin

Mit der Zeugnisvergabe und dem Abiball endet die Schulzeit. Eine Schülerin des Gymnasiums Meschede berichtet von den letzten Wochen. Die Gedanken der Absolventin hat viele Leserinnen und Leser interessiert.

Hier ist der Artikel: Nach dem Abi am Gymnasium Meschede: Gedanken einer Schülerin

Top 7: Verbot von Gas- und Ölheizung

Das mögliche Verbot von Gas- und Ölheizungen ab 2024 sorgte für Ratlosigkeit bei Eigentümern, aber auch Installateuren. „Es herrschte eine große Unsicherheit“, sagt Jochen Hunecke von der Kreishandwerkerschaft. Er ist zugleich Geschäftsführer der Innung Sanitär- und Heizungstechnik Brilon/Meschede. Die Betriebe registrierten verstärkt Anrufe, darunter auch panische Nachfragen. „Keiner weiß, was er machen soll“, berichtete Hunecke. Dementsprechend hat der Bericht auch viele Menschen interessiert.

Hier ist der Artikel: Verbot von Gas- und Ölheizungen - das raten Experten im HSK

Top 8: Hubschrauber schwebt im Wald

Im März 2023 sorgte ein zweimotoriger Transporthubschrauber für Verwunderung in der Gemeinde Eslohe. Immer wieder knattertE die gewaltige Maschine im Tiefflug über die Kommune. Der Siepertinger Klaus Fiebig war dem Chinook vermutlich näher als jeder andere. Fiebig war mit seinem Unimog im Wald oberhalb von Sieperting unterwegs, als er während der Fahrt laute Geräusche vernahm. Unsere Videos und Fotos haben viele Leser interessiert.

Hier geht es zum Artikel: Transporthubschrauber im Wald: Die Bundeswehr klärt auf

Top 9: Aus für die Wisente

Georg Feldmann-Schütte hat keine Geduld mehr - nicht mit den Wisenten, dem Wisentverein, dem Umweltministerium und der Politik. „Wir haben rechtsgültige Urteile - aber es passiert nichts!“, schimpfte er. Wieder seien die Tiere in seinem Waldgebiet unterwegs, schälten Buchen, schädigten mittlerweile sogar Nordmanntannen. Die frei lebende Herde sei auf fast 40 Stück angewachsen, obwohl sie auf 25 begrenzt werden sollte. Seinen Frust hat er im Juli in einem Brandbrief zusammengefasst und diesen an Funktionsträger in Politik und Wisentverein geschickt.

Hier geht es zum Artikel: Wisente in Schmallenberg: „Der Spuk muss ein Ende haben“

Top 10: Fort Fun mieten

Das Kettenkarussell im Fort Fun gehört zu den Klassikern. Foto: WP

Warum nicht einmal einen ganzen Freizeitpark für sich mieten? Das Abenteuerland Fort Fun macht dieses ungewöhnliche zusätzliche Angebot. Schulen und Unternehmen haben es schon ausprobiert. Den Artikel dazu hat viele Freizeitpark-Fans interessiert.

Hier geht es zum Artikel: Für einen Tag exklusiv das Fort Fun mieten: das kostet es

