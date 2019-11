Leben und Liebe mit Amputationen und Morbus Crohn

Freienohl. Anja und Dominik Schreivogl haben zusammen drei Hände, zwei Füße und zwei Herzen, die füreinander schlagen. Gemeinsam machen sie anderen Mut.

Hand in Hand - ohne Krücken. Sie im Brautkleid, das Haar zur Seite gelegt, er im Anzug mit bordeauxfarbenem Hemd. Die Hochzeit im Mescheder Standesamt gehört zu den schönsten Momenten im Leben von Anja (40) und Dominik Schreivogl (35). Ein Tag, der heraussticht, weil es in ihren Leben schon so viele schlechte gab. Das Paar macht heute anderen Menschen Mut. Auf ganz unterschiedliche Weise, aber immer gemeinsam.