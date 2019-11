Lebhafte Debatte über die Thekenöffnung beim Schützenfest

„Wir haben einen stabilen Mitgliederbestand und ausreichend Finanz-Reserven – das Jubiläumsjahr kann kommen“, erklärte Schützen-Rendant Peter Vogt am Samstag: 200 Jahre wird die Schützengesellschaft Schmallenberg bekanntlich in 2020 jung. Dieses Jubiläum sowie das Kreisschützenfest waren zentrales Thema der Generalversammlung, zu der 124 Schützen erschienen, darunter die Majestäten Marius und Leon Peschke sowie Jungschützenkönig Jan Pieper.

Mehr auswärtige Gäste anlocken

„Sonnenschein und abends einen kalten Schauer, damit die Leute in die Halle kommen“, lautet der Wunsch des Vorstands und seines Vorsitzenden Jürgen Willmes für die anstehenden Feste. Wie wichtig das Wetter ist, zeigte sich beim Schützenfest 2019: Aufgrund der hohen Temperaturen bis in die Nacht blieben viele Gäste draußen, so dass ein mittlerer vierstelliger Betrag an Eintrittserlösen gegenüber dem Vorjahr fehlt. Wie kann man Auswärtige unabhängig vom Wetter in die Halle locken?

Nachdem 2019 erstmals die Theke am Schützenfestsonntag und –montag zugänglich war, wurde nun der Antrag auf Öffnung auch am Samstag gestellt, um das Fest für Auswärtige attraktiver zu machen. Es entspann sich eine lebhafte Debatte. Die Gegner der Thekenöffnung erinnerten an die für das Schmallenberger Schützenfest typische Feierkultur mit Tischen und Sitzplätzen sowie die Ruhe beim Konzert und Zapfenstreich, um die sie bei Thekenbetrieb fürchteten.

Feiern an Tischen nicht mehr zeitgemäß

Benedikt Vollmers (rechts) wird nach 18 Jahren Vorstandsarbeit vom Vorsitzenden Jürgen Willmes verabschiedet. Foto: Rita Maurer

Die Befürworter hielten dagegen, dass das Feiern an Tischen nicht mehr zeitgemäß sei, was man an den vielen freien Stühlen und auf der Tanzfläche stehenden Festbesuchern sehen könne. Stattdessen solle man mehr Stehtische und eine Theke bieten.

Der Vorstand regte an, die Entscheidung erst nach dem Jubiläum zu fällen. Bei der Abstimmung entschieden sich jedoch 64 hauptsächlich junge Schützen für die Öffnung am Samstag schon ab 2020. 41 Schützen waren dagegen, 19 enthielten sich.

Neue Zugführer

Mit Bernd Schauerte, Michael Schüssler und Burkhard Deus haben alle drei Züge neue Zugführer bekommen. Auch im Vorstand gab es eine Änderung. Benedikt Vollmers legte nach 18 Jahren sein Amt als Pressewart wieder und wurde einstimmig in den Ehrenvorstand gewählt. Sein Nachfolger ist Andreas Droste.

Das Jubiläumsschützenfest wird vom 26. bis 29. Juni 2020 gefeiert. Gut zwei Monate später wird vom 5. und 6. September 2020 das Kreisschützenfest ausgerichtet. Es beginnt am 4. September mit der Jungschützenparty, die offiziell nicht zum Kreisschützenfest gehört.

„Diese Entscheidung des Kreisschützenvorstands ist mir unverständlich, die Jungschützen sind unsere Zukunft“, kommentierte Jürgen Willmes diese Regelung. Auf 2021 verschoben wird die Umgestaltung des Vogelstangenplatzes. Auf die Anregung, dort künftig Sitzbänke aufzustellen, antwortete Ehrenvorsitzender Horst Mönig mit einem Augenzwinkern: „Eben habt Ihr abgestimmt, dass Ihr an der Theke stehen wollt, jetzt wollt Ihr wieder sitzen!“