Lecker: Der Cheat-Day kommt zurück nach Meschede

Meschede. Internationale Spezialitäten, kreative Crossover-Küche, süße Verführungen: der Cheat-Day kommt zurück nach Meschede.

Das Stadtmarketing Meschede lädt von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. August, zum Cheat-Day in die Mescheder Innenstadt ein. Auf dem Von-Stephan-Platz präsentieren sich wieder verschiedene Imbissstände und Streetfood-Wagen. Internationale Spezialitäten, kreative Crossover-Küche, süße Verführungen für Naschkatzen oder auch bio, regional und vegetarisch - Motto: Hier findet jeder - und jede - sein oder ihr neues Leibgericht.

Dabei wird jedes Gericht frisch vor den Augen der Besucherinnen und Besucher zubereitet und angeboten. Leckere Cocktails, kalte Getränke, entspannte Live-Musik sowie ausreichend Sitzmöglichkeiten und Hygienemaßnahmen runden das Gesamtangebot für die ganze Familie ab. Der bekannte „CheatDay“ ist am Freitag, 27. August, von 17 bis 22 Uhr, am Samstag, 28. August, von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag, 29. August, von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Das Stadtmarketing bedankt sich ausdrücklich bei seinem Partner Eventwerk für die Unterstützung.

Weitere Infos gibt es unter www.stadtmarketing-meschede.de oder www.facebook.com/stadtmarketing.meschede online.

