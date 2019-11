Die Urkundenübergabe an alle Imker des Kreisimkervereins erfolgte im Landgasthof Wollmeiner in Oberrarbach.

Der Kreisimkerverein Meschede hat bei der Bewertung des Landesverbandes mit seinen Honigsorten in allen Kategorien gewonnen..

Lecker und gesund: Mescheder Honig gehört zu den besten

Meschede. Der Kreisimkerverein Meschede ist beim Honigmarkt des Landesverbandes Westfälischer und Lippischer Imker (LVWLI) in Salzkotten gleich siebenfach ausgezeichnet worden. Dort werden die besten Honige der landesweiten Honigbewertung prämiert. In diesem Jahr haben die Prüfer 1295 Proben untersucht, was mehr als 1,9 Tonnen Honig entspricht. Die eingereichten Honigproben werden auf Geschmack, Aufmachung, Rückstände und Sauberkeit untersucht.

Die zehn Besten der drei Honigkategorien (Frühtracht, Sommertracht flüssig und kristallin) wurden auf dem Honigmarkt besonders prämiert. In der Kategorie Frühtracht erhielt Heinz-Jürgen Niggemann den sechsten und Martin Tolksdorf den vierten Platz. Bei der Honigsorte Sommertracht flüssig konnte Heinz-Jürgen Niggemann für den fünften Platz geehrt werden.

Die Preisträger

Und in der Kategorie Sommertracht kristallisiert gingen gleich vier Ehrenpreise an den KIV Meschede. Heinz-Jürgen Niggemann (Platz 10), Michael Gerbe (Platz 9), Egon Kochsiek (Platz 8) und Sarah Tillmann (Platz 6). Somit erhielt Heinz-Jürgen Niggemann als erster Imker in der Geschichte des Landesverbandes einen Ehrenpreis in allen drei Kategorien. „Aufgrund des besonderen Witterungsverlaufes in diesem Jahr (kalter Mai und heißer Sommer) wurde besonders im Sauerland Sommerhonig besonders guter Qualität geerntet. Dies spiegeln die ausgezeichneten Ergebnisse der Imkerinnen und Imker des Kreisimkerverbandes Meschede wider.

Nicht nur die Bienen bereiteten aus Honigtau und Nektar beste Qualität; auch die Imkerinnen und Imker verstanden es den Honig aus den Waben ihrer Bienenvölker schonend zu gewinnen und in höchster Qualität in das Imkerhonigglas abzufüllen. „Der Verzehr dieses Honigs aus der Region sichert die Bienenhaltung und damit die Bestäubung von Kultur- und Naturpflanzen im Sauerland und trägt damit zum Erhalt der heimischen Natur und Landschaft bei“, so der Vorsitzende des Landesverbandes Westfälisch Lippischer Imker Dr. Thomas Klüner.

Urkundenübergabe in Oberrarbach

Die Urkundenübergabe an alle Imker des Kreisimkervereins erfolgte im Landgasthof Wollmeiner in Oberrarbach.

„Wir sind stolz auf unsere Imkervereinsmitglieder, die Bienen und deren Honigqualität“, betont Michael Wanske, Vorsitzender des Kreisimkerverbandes. „Unser Honig ist sauber, frei von Rückständen, lecker und gesund. Das hat diese Honigbewertung wieder bewiesen.“

>>>HINTERGRUND

Ortsverein Freienohl: Markus Malize (zweimal Gold), Wolfgang Malize (zweimal Gold)

Ortsverein Meschede: Peter Andreas (zweimal Gold), Andreas Bünner (dreimal Gold), Ramona Bünner (einmal Gold, zweimal Silber), Ulrich Distelrath (zweimal Gold), Angelika Dünnebacke (zweimal Gold), Michael Gerbe (dreimal Gold), Egon Kochsiek (zweimal Gold), Theo Lotz (zweimal Gold), Heinz-Jürgen Niggemann (dreimal Gold), Sarah Tillmann (dreimal Gold), Martin Tolksdorf (dreimal Gold)

Ortsverein Schmallenberg: Gerold Böhme (einmal Gold, einmal Silber), Martin Gamm (einmal Silber), Wolfgang Jenke (zweimal Gold, einmal Silber), Patrik Kessler (dreimal Gold), Winfried Kieserling (dreimal Gold), Hans-Georg Korn (einmal Gold), Franz-Josef Rickert (einmal Gold), Johannes Schulte (einmal Gold, zweimal Silber), Michael Schulte (einmal Gold, zweimal Silber), Franz Vogt (dreimal Gold), Michael Wanske (einmal Gold).