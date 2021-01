Blick auf den Wochenmarkt in Meschede: Gleich drei Stände fehlten - Sternsinger durften trotzdem nichts anbieten.

Corona Leerer Wochenmarkt in Meschede - doch Verbot für Sternsinger

Meschede Auf dem Wochenmarkt in Meschede fehlten gleich drei Stände. Die Sternsinger waren trotzdem nicht willkommen. Begründung: Corona.

Auf dem Wochenmarkt in Meschede war es mit Beginn des neuen Jahres leerer als sonst: Gleich drei Stände, die sonst Obst und Gemüse anbieten, waren nicht vorhanden. Das sorgte einerseits für Leere auf den Flächen - aber auch für etwas Andrang beim einzig verbliebenen Anbieter. "Dass einer oder mehrere Stände fehlen, ist im Januar fast immer so, weil einige Marktbeschicker in dieser Zeit Urlaub machen", sagte der Pressesprecher der Stadt Meschede, Jörg Fröhling, auf Nachfrage. Das sei im Vorfeld auch bekannt gewesen.

Obwohl mehr Flächen als üblich zur Verfügung standen, untersagte die Stadt Meschede zugleich eine geplante Aktion der Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Walburga auf dem Wochenmarkt: Sie hatten um Spenden werben wollen mit einem „Segen to go". Alles war bereits vorbereitet für die beiden Markttage in dieser Woche - unter den gegebenen Hygienevorschriften.

Aufkleber und Kreide

Geplant war, gegen eine Spende Segensaufkleber oder ein Stück gesegnete Kreide auszugeben, um den Segenswunsch „20 + C + M + B + 21“ selbst über die Türen der Häuser und Wohnungen kleben bzw. schreiben zu können. Das Motto der 63. Aktion Dreikönigssingen lautet „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“. Dort wachsen viele Kinder ohne ihre Eltern auf, weil diese im Ausland Geld für ihre Familien verdienen müssen. Die Spenden sollen über das Kindermissionswerk dorthin sowie in zahlreiche weitere Projekte in rund 100 Ländern fließen.

Den Stand der Sternsinger lehnte die Stadt Meschede jedoch ab. "Der Wochenmarkt ist corona-konform gestaltet worden. Ein zusätzliches Angebot, das nicht direkt etwas mit dem Wochenmarkt in seiner Grundversorgungsfunktion zu tun hat, ist aufgrund der Coronaschutzverordnung mit dem Ziel einer Reduzierung sozialer Kontakte nicht sinnvoll", sagte Fröhling. "Dies würde auch für andere Organisationen gelten, die den Wochenmarkt als Plattform nutzen möchten."

Fußgängerzone als Alternative

Möglich wäre laut dem Pressesprecher in solchen Fällen – auch für die Sternsinger – ein Stand beispielsweise in der Fußgängerzone, aber eben nicht direkt auf dem Wochenmarkt. Fröhling: "Selbstverständlich müssten dann aber auch bei einem anderen Standort die Regeln der Coronaschutzverordnung beachtet werden – etwa in der Form, dass Abstände eingehalten werden."

Als Alternative bieten die Sternsinger St. Walburga jetzt eine online-Spendenaktion an unter: https://spenden.sternsinger.de/ClmaOeBz Eine Überweisung an das Pfarramt St. Walburga – Stichwort Sternsingen – Konto Kath. Kirchengemeinde, DE31 4666 0022 2100 0931 02, Volksbank Sauerland, ist auch möglich. Eine Spendenquittung kann auf Wunsch ausgestellt werden.