Lenne: Neuer Radweg sorgt für sichere und bequeme Verbindung

Schmallenberg/Lennestadt. Ein neuer Radweg zwischen Lenne und Störmecke soll eine sichere Verbindung schaffen. Anwohner sollen informiert werden.

Dass Radfahren auch im Sauerland, dem Land der tausend Berge, ein Genuss ist, beweisen die zahlreichen ausgewiesenen Strecken für Radfahrer, Mountainbiker und E-Biker. Für jeden Leistungs- und Konditionsstand ist etwas dabei. Zukünftig auch zwischen Schmallenberg-Lenne und Lennestadt-Störmecke. Denn der Radwegelückenschluss an der B236 ist in Planung.

Die Führung des Radweges ist schon heute Bestandteil des Sauerland-Radrings und der Lenneroute. Jetzt sollen die zahlreichen Radtouristen und Einheimischen eine sichere Radstrecke parallel zur Bundesstraße mit einer regelkonformen Breite von 2,50 Meter bekommen. Der SauerlandRadring führt in großen Teilen seiner insgesamt 84 Kilometer auf ehemaligen Bahntrassen des Sauerlandes. Er verbindet verkehrssicher und touristisch geprägt die Kommunen Finnentrop, Eslohe, Schmallenberg und Lennestadt.

Erweiterung soll eine verkehrssichere Verbindung sein

Ergänzt wird der Radweg durch die sogenannte Hennesee-Schleife (40 Kilometer) und erhält damit die Anbindung an den Ruhrtal-Radweg (240 Kilometer). Die Planer der Straßen NRW-Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift ergänzen mit einer Sanierung und dem geplanten Radwege-Neubau parallel zur B236 vom Ortseingang Schmallenberg-Lenne bis zur Ortschaft Lennestadt-Störmecke. „Das Befahren mit einem Rad ist auf der derzeitigen Streckenführung sehr gefährlich“ weiß Sandra Buschkühl, Projektleiterin der Straßen NRW-Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift. Es fehle eine Trennung von Fahrbahn und Radweg an der Streckenführung. „Außerdem machen der rege Verkehr und die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem Abschnitt ein sicheres Befahren des Radwegs nicht möglich“, führt sie an.

>>> Lesen Sie auch: Neues Lokal am Schützenplatz – Das ist geplant <<<

Mit der geplanten Erweiterung an der B236 schafft man nicht nur eine verkehrssichere Verbindung der Ortschaften Lenne und Störmecke. Gleichzeitig schafft man den Lückenschluss des SauerlandRadrings. „Unsere Planung wird den Neubau und die Erneuerung der Fahrbahn auf einer Gesamtlänge von 2,6 Kilometern umfassen“, führt die Projektleiterin aus.

Über den Stand der Planung und der weiteren Schritte zur Schaffung des Baurechtes informiert Projektleiterin Sandra Buschkühl von Straßen NRW am heutigen Donnerstag, 19. Mai. Die eingeladenen Grundstückseigentümer werden ab 18 Uhr in der Schützenhalle in Lenne informiert. Im Rahmen dieser Infoveranstaltung sollen die Eigner bereits im Vorfeld die Details zur Planung erfahren und gegebenenfalls auch eigene Hinweise und Anregungen an die zuständigen Planer geben.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland