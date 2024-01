Veranstaltung „Let‘s get LAUT!“: Party in Dorlar mit bekannten DJs

Dorlar In der Schützenhalle Dorlar findet am Samstag (20. Januar) die zweite „Let‘s get LAUT!“-Party statt. Das sind die Vorverkaufsstellen.

Die erfolgreiche Premiere des ultimativen Party-Events in Dorlar geht am Samstag. 20. Januar, in die zweite Runde. Dann heißt es wieder: Let‘s get LAUT!“ Veranstalter ist der Verein Ortsgestaltung Dorlar.

Für Samstag (20. Januar) ab 19.30 Uhr in der Schützenhalle Dorlar konnten gleich drei DJs gewonnen werden: DJ T-MO, TMO sowie Tim de Barco werden an den Turntables einheizen. „Und mit Eventtechnik Südwestfalen wurde wieder ein aufwändiges Sound- & Light-Show-Konzept entwickelt“, schreibt der Verein.

Weitere Überraschungen, außerdem eine Cocktailbar und leckere Snacks runden die Party ab. Der Einlass ist ab 16 Jahren, an gleich sechs Vorverkaufsstellen sind Tickets für 8 Euro erhältlich. Der Einrtitt an der Abendkasse kostet 10 Euro.

Die Vorverkaufsstellen sind in Schmallenberg bei Reisebüro Dünnebacke, Lotto/Tabak am HIT-Markt; in Bad Fredeburg bei Schenk Männermode, in Dorlar bei Bäckerei Brinker, in Eslohe bei Tintenfass und in Nichtinghausen an der Shell-Tankstelle.

