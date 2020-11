Leuchen am Hennesee zerstört - Meschede setzt Belohnung aus

Meschede. Täter gesucht: Die Stadt Meschede setzt eine Belohnung aus. Schon wieder sind Leuchten am Hennesee zerstört worden.

Einige der Leuchten waren gerade erst repariert und seit vier Wochen wieder in Betrieb. Nun haben unbekannte Täter erneut zugeschlagen: 18 Leuchten entlang des Fußweges am Hennesee wurden am Sonntag, 1. November, von Unbekannten mutwillig zerstört. „Vom Volleyballfeld in der Badebucht bis zum Ruderclub wurden alle Pollerleuchten restlos und irreparabel zerstört“, erklärt Björn Drexler, für die Hochsauerlandwasser GmbH zuständig für die Beleuchtung. Den Sachschaden beziffert er auf rund 10.000 Euro.

Die Leuchten waren nicht zum ersten Mal Ziel von Randalierern: „Das ist jetzt das dritte Mal in drei Monaten“, so Heinz Hiegemann, Leiter des Fachbereichs Infrastruktur bei der Stadt Meschede. In den beiden ersten Fällen wurden drei bzw. fünf Pollerleuchten demoliert. Dieses Mal erreicht das Ausmaß der Schäden eine neue Dimension.

Neue Lösung wird gesucht

Da schon in den vergangenen Jahren regelmäßig Zerstörungen an den Pollerleuchten zu reparieren waren, überlegt man im Rathaus in Abstimmung mit dem Ruhrverband nun, eine andere Lösung für die Beleuchtung zu finden. Rund 20.000 Euro wurden bislang fällig, um die Schäden durch Vandalismus zu beheben, die Kosten für die erneute Reparatur sind da allerdings noch nicht eingerechnet. Mehr als ärgerlich für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich über die Möglichkeit, in der dunklen Jahreszeit einen abendlichen Spaziergang am Hennesee auf dem beleuchteten Weg zu unternehmen, gefreut haben.

Die Konsequenz der Zerstörungswut Einzelner: Bis mindestens zum Jahresende wird es dort dunkel bleiben. Die Beleuchtung wird in der bisherigen Form nicht erneuert. Und auch auf dem Weg vom Ruderclub bis zum Bootsanleger muss die Beleuchtung wegen des Schadens außer Betrieb genommen werden.

Die Stadt Meschede setzt für sachdienliche Hinweise, die zu einer Aufklärung der Straftat führen, eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei unter 0291/90200.