Konzert Live am See bei Meschede mit Heppner und Clan of Xymox

Am Hennesee bei Meschede gibt es wieder an zwei Tagen ein Live-Konzert. Peter Heppner und Clan of Xymox sind dabei.

Meschede. Letztes Wochenende 2021 von Live am See. Am Staudamm bei Meschede am Freitag: Peter Heppner und Band wohl bekannt, UV-POP Indie-Wave seit 30 Jahren unterwegs und die Postpunker von Alice Gift geben sich am Chillin’ vom Hennesee von 19 bis 23 Uhr die Ehre.

Wunderschöne Lichtilluminationen

Am Samstag: Clan of Xymox, touren so wie die Schweden von Then comes Silence (beide Postpunker) normalerweise durch die Großstädte dieser Welt, aber dem Charme unseres Staudammes mit wunderschönen Lichtilluminationen nach Dunkelheit können auch sie nicht wiederstehen und so musizieren sie dann mit genialer Unterstützung der auch schon seit 30 Jahren auf Axe, Indie-Wave Band Dear Wolf bis kurz vor Mitternacht im Sternenkosmos des Chillin’ am Staudamm Hennesee.

Einlass zu den Konzerten ist jeweils ab 18 Uhr. Restkarten gibt es bei den Touristinfos Meschede und Bestwig sowie am Chillin’. Für Besucher gilt die 3 G-Regel. VVK 35 Euro, AK 39 Euro.

Sonderöffnungen für Coronatests im DRK-Haus, Kolpingstraße 11 am 27. August von 8 bis 11 Uhr und 16 bis 19 Uhr und am 28. August von 8 bis 13 Uhr und 16 bis 19 Uhr. Bitte anmelden: https://www.etermin.net/hsk-schnelltest

