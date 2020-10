Kultur Live am See: Festival erneut verschoben - Hoffen auf 2021

Meschede. Auch der Ausweichtermin im November ist geplatzt: „Live am See“ wird auf 2021 verschoben, unter anderem nach Meschede-Schüren.

Das geplant Stadthallenkonzert-Ersatzwochenende von „Live am See 2020“ mit Peter Heppner, Pink Turns Blue und vielen anderen, das am 27. und 28. November hätte stattfinden sollen, ist jetzt auf das nächste Jahr verschoben worden. Es soll am 25. und 26. Juni auf dem Flugplatz Schüren stattfinden.

Die aktuelle Pandemielage und die damit verbundenen Beschränkungen machten eine Durchführung der Konzerte in der Stadthalle Meschede nicht mehr möglich, teilte Veranstalter Thomas Bigge mit. „Die Lage wird erstmal nicht besser und die aktuell zugelassene Besucherzahl unterschreitet erheblich die zur wirtschaftlichen Durchführbarkeit benötigte Publikumsgröße.“

Ausweichen zum Flugplatz

Also werden jetzt alle drei Live-am-See-Festival-Wochenenden von 2020 ein Jahr weiter auf 2021 verlegt worden, vom Datum her ist das jeweils ein Tag früher wie im Vorjahr. „Wir gehen davon aus, dass die Veranstaltung in 2021 gesichert ist!“ Sollte der Veranstaltungsort am Staudamm wegen Corona und zu geringer Fläche weiterhin nicht zur Verfügung stehen, oll für die weiteren Wochenenden (16.+17. Juli sowie 30.+31. Juli) ebenfalls zum Flugplatz ausgewichen werden.

Alle Tickets behalten nach Angaben des Veranstalters ihre Gültigkeit. „Wir wissen, am Staudamm ist es einmalig schön, aber am Flugplatz auch, er liegt auf einem Berg neben dem Hennesee und bietet eine coole Aussicht über das Land der 1000 Berge, diese Lokation bietet auch Platz für mehr Leute und ein größeres Programm. Geplant ist diesen Ort wiederkehrend, jährlich, spektakulär an einem Wochenende in Szene zu setzen“, so Bigge.

„8milesHIGH“ am Flugplatz

Dieses Festival am Flugplatz bekommt auch einen eigenen Namen: „8milesHIGH“. Sollte die eine oder andere Band wieder erwarten ihren Termin nicht wahrnehmen können, ist bereits geplant, dass „Then Comes Silence“ und „Clan of Xymox“ in 2021 auch am See sein werden.

Ticketkäufer, die bei einer Verlegung den neuen Termin nicht wahrnehmen können, wenden sich bitte zwecks Erstattung des Ticket-Basispreises mit ihren Buchungsdaten an die Stelle, über die die Tickets erworben wurden, also z.B. Kauf an den Eventim-Onlineshop: service@eventim-light.de; Eventim.de: kundenservice@eventim.de; lokale Vorverkaufsstellen. Button behalten ebenfalls ihre Gültigkeit bis nächsten Sommer.