Meschede. Live-Musik unter freiem Himmel und vor allem bei freiem Eintritt können Besucherinnen und Besucher in Meschede vom 28. Juni bis zum 2. August immer mittwochs ab 19.30 Uhr genießen. Professionelle und erfahrene Cover-Bands unterschiedlicher Stilrichtungen bestücken die sechs Veranstaltungen. Von Rock und aktuellen Popsongs bis zu Schlagerhits und Oldies ist in diesem Jahr alles dabei.

Sechs Wochen lang

„Die Musikqualität sucht im Sauerland schon ihresgleichen“, so Veranstalter André Wiese von der Eventagentur 3HundertSechzig Grad: „Die Musiker, die in den sechs Wochen auf unserer Bühne stehen, verstehen ihr Handwerk und das honorieren auch unsere Besucher.“ Das gesamte Sommer-Spektakel auf dem Stiftsplatz ist für die Besucher kostenlos. Aus Sicherheitsgründen ist das Mitbringen von eigenen Getränken untersagt. Für Getränke und einen Imbiss ist selbstverständlich gesorgt. Ein Festival-Becher kann einmalig erworben und über die komplette Veranstaltungsreihe hinweg genutzt werden. Alte Becher aus den Vorjahren haben keine Gültigkeit mehr.

Der Verkauf der Getränke erfolgt über Chips. Diese können am Veranstaltungstag selbst am Chipzelt auf dem Stiftsplatz erworben werden und gelten für jeden der sechs Konzertabende. Ein Starterpaket mit einem Festival-Becher und fünf Chips kann zum Vorteilspreis von 20 Euro exklusiv bei der Volksbank Sauerland in der Geschäftsstelle in Meschede erworben werden. Mitglieder der Volksbank Sauerland erhalten zusätzlich einen Getränkechip dazu.

Bei jedem Wetter

„Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder als Namensgeber und Hauptsponsor dabei zu sein“, so Dr. Florian Müller, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Sauerland: „Eine tolle Veranstaltung, die wir gerne unterstützen für Meschede und die gesamte Region der Volksbank Sauerland.“Die Konzerte finden bei jedem Wetter statt. Für ein gutes Gelingen der Volksbank OpenAir Festival-Reihe hoffen die Organisatoren auf gutes Wetter und bestgelaunte Besucher.

