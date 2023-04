Feuerwehr Lkw gerät plötzlich am Stimm-Stamm bei Meschede in Brand

Meschede. Ein Lkw ist am Stimm-Stamm zwischen Meschede und Warstein in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert.

Ein Lkw ist am Dienstag am Stimm-Stamm zwischen Meschede und Warstein in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde gegen 13.30 Uhr alarmiert.

Rauch am Turbolader

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine leichte Rauchentwicklung am Turbolader fest. Der Lkw wurde daraufhin im Bereich der Fahrerkabine abgelöscht.

Im Einsatz waren der Löschzug Meschede, die Löschgruppe Eversberg, die IuK-Einheit, die Polizei sowie das Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen.

