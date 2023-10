Logistik: Wie die neue Abfüllanlage zur Brauerei Veltins kam

Grevenstein. Die Brauerei Veltins hat eine neue Abfüllanlage bekommen. Es war eine logistische Herausforderung quer durch Deutschland bis nach Grevenstein.

Es war eine gewaltige Herausforderung und logistische Kraftanstrengung, ehe eine neue Abfüllanlage die Brauerei Veltins erreichte. Dazu kam noch viel Koordinationsbedarf, um die insgesamt neun Lkw mit den beiden Füllern, den zwei Etikettiermaschinen und den fünf Teilen der mächtigen Reinigungsmaschine von Neutraubling und Flensburg nach Meschede-Grevenstein zu bekommen.

Endlich erreichte der Erste der beiden Füller für die neue Anlage das Brauereigelände in Grevenstein. Foto: Brauerei Veltins

Nicht zuletzt eine Baustelle auf der A46 sorgte für eine zeitliche Verzögerung des Maschinentransports, der eine Breite von bis zu 5,50 Metern hatte und somit die verengte Fahrbahn nicht einfach so passieren konnte. Doch nun sind die massigen Maschinenteile endlich da, wo sie in den nächsten Jahrzehnten für Abfüllqualität sorgen sollen. Per Kran wurden sie vom Lkw ins Gebäude gehoben und haben damit ihren dauerhaften Standplatz erreicht.

Mit Kränen hinein gehoben

Tatsächlich war es ein Fahrplan mit Tücken und Enge: Zunächst kamen in einer ersten nächtlichen Transportaktion die beiden Füller sowie die beiden Etikettiermaschinen in Grevenstein an und wurden zunächst auf dem Lkw-Warteplatz oben auf der Streue zwischengeparkt. Direkt am nächsten Morgen ging es dann los – die Kräne wurden bereitgemacht. Danach erreichten die Anlagenteile einzeln per Lkw den Hof des Abfüllgebäudes.

Der erste Füller erreichte das Gebäude. Mit speziellen Geräten wurden die Teile zu ihrem Bestimmungsort gefahren. Foto: Brauerei Veltins

Das große Team der Monteure befreite die stählernen Maschinen unter den Augen der Projektverantwortlichen von den schützenden Planen, sodass der Edelstahl in der Sonne blitzte. Und so wurde als allererstes einer der beiden Füller per Kran auf ein großes Stahlgerüst gehoben, ehe er dort von weiteren Monteuren in Empfang genommen wurde. Anschließend wurden die Stahlketten gelöst, um sodann auf einem speziellem Rollplateau durch das große Rolltor an seinen neuen Standort im Abfüllgebäude gefahren zu werden.

Lkw um Lkw wurde von der Streue abgerufen und in den Technik-Außenhof gefahren, sodass jedes Teil einzeln eingehoben werden konnte. Foto: Brauerei Veltins

Maschine für Maschine folgte in einer vorher festgelegten Reihenfolge, schließlich dürfen keine Transportwege voreilig versperrt sein. Alles Planungspräzision! Immerhin mehr als vier Meter misst so ein Füller und wiegt dabei mehr als 12,5 Tonnen. Rund eine Woche später folgte die Anlieferung der Reinigungsmaschine in weiteren fünf Teilen.

Autobahn hell erleuchtet

Als komplette Kolonne hatten die Lkw mit den entsprechenden Begleitfahrzeugen von Hamm kommend die Autobahnen und Straßen bis zur Brauerei Veltins überquert. Es war ein blaues und oranges Blinklichtgewitter, das die Autobahn hell erleuchtete und in dieser Form keineswegs alltäglich ist. Besonders nicht mit solch gewaltig dimensionierten Abfüllanlagen, die die Brauerei Veltins in die Zukunft begleiten werden. Sie werden die Abfüllung immerhin in den nächsten Jahrzehnten prägen.

Um 2.44 Uhr in der Nacht wurde der letzte Lkw auf der Streue eingeparkt. Auch für diese Fahrzeuge gab es nur eine kurze Pause, denn schon wenige Stunden später standen Kran und Monteure bereit, um auch die Reinigungsmaschine endlich Teil für Teil ins Abfüllgebäude zu hieven, sodass die komplette Anlage dort montiert und in den nächsten Monaten fertiggestellt werden kann.

