M. Busch kündigt Stellenabbau in Bestwig und Wehrstapel an

Bestwig. Die Firma M. Busch hat einen Stellenabbau in den Werken Bestwig und Wehrstapel angekündigt. Es soll einen Sozialplan geben.

Die Firma M. Busch mit ihren Werken in Bestwig und Wehrstapel hat einen Abbau von Arbeitsplätzen angekündigt. Geschäftsführung und Betriebsrat wollen nach Angaben der Unternehmensführung gemeinsam und in enger Absprache mit Gewerkschaft und Arbeitgeberverband einen Sozialplan erarbeiten, um den Abbau von Arbeitsplätzen so sozialverträglich wie möglich zu gestalten. Eine konkrete Zahl nennt das Unternehmen nicht.

Betroffen sind sowohl qualifizierte als auch angelernte Beschäftigte aus Produktion und Verwaltung beider Werke in Bestwig und Meschede-Wehrstapel. Geschäftsführer Andreas Güll: „Als die in Europa führende Eisengießerei mit Bearbeitung für einbaufertige Bremsscheiben und –trommeln für die LKW-Industrie leiden wir sehr unter der anhaltenden Krise in dieser Branche. Trotz staatlicher Sonderregelungen ist der Druck enorm hoch und wir müssen zwingend auf diese strukturellen Veränderungen reagieren und unsere eigenen Strukturen anpassen.“ Begründet wird der Stellenabbau damit, das Unternehmen auf Dauer zukunftsfähig aufzustellen.

Um beide Standorte in Bestwig und Wehrstapel dauerhaft zu sichern, hat M. Busch in den vergangenen Jahren bereits massiv in die technische Ausstattung beider Werke investiert. Insgesamt wurden rund 70 Millionen Euro, insbesondere für die Automatisierung der technischen Anlagen, aufgewendet. Damit habe der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit auch gegenüber ausländischen Mitbewerbern bislang verhindert und Arbeitsplätze gesichert werden können.

Güll: „Um auch langfristig im Zuge der zunehmenden Automatisierung und Digitalisierung erfolgreich zu sein, sind wir auf qualifizierte Nachwuchskräfte angewiesen. Darum bilden wir als mehrfach ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb auch weiterhin in technisch spezialisierten Berufen unsere eigenen Fachkräfte aus. Momentan werden bis zu neun Ausbildungsberufe angeboten und derzeit absolvieren 41 junge Nachwuchsfachkräfte ihre Berufsausbildung bei uns.“

Die Corona-Situation und damit verbundene wirtschaftliche Auswirkungen stehen nicht im Zusammenhang mit den nun anstehenden personellen Veränderungen im Unternehmen. Auf die coronabedingten Produktionsausfälle reagiert M. Busch bereits seit April dieses Jahres durch Inanspruchnahme des Instruments der Kurzarbeit.