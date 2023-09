Made in Schmallenberg: Maschinelle Sonderlösungen von m+t

Schmallenberg. Das Unternehmen maschinen+technik Sauerland in Schmallenberg hat sich überregional mit Sonderanfertigungen einen Namen gemacht.

Fast ein wenig versteckt liegt das Unternehmen maschinen+technik Sauerland (m+t Sauerland) Auf dem Loh in Schmallenberg. Die Bandbreite der Produkte und Dienstleistungen, die m+t Sauerland bietet, kann sich jedoch sehen lassen.

Auf Einladung von Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ) nutzten jetzt mehr als 60 SUZ-Mitglieder die Gelegenheit, sich beim 20. Unternehmensforum vor Ort selbst ein Bild zu machen. Geschäftsführer Axel Griebsch erläuterte die Geschäftsfelder, in denen das Unternehmen aktiv ist. In Service, Handel und Vermietung von Baumaschinen und Nutzfahrzeugen sowie als Vertragspartner u.a. großer Hersteller wie Hitachi, Fuchs, Kramer, Volv und Renault Trucks hat sich das Unternehmen eine starke Marktposition in der Region erarbeitet.

50 Beschäftigte im Unternehmen

In der 4000 Quadratmeter großen Werkstatt lernten die Gäste den umfangreichen und speziell auf die Bedürfnisse von Bau- und Transportfirmen abgestimmten Reparaturservice des Unternehmens kennen. Ein Rundgang machte deutlich, dass Reparatur, Inspektion und Nachrüstung dabei nur ein Tätigkeitsfeld von m+t Sauerland sind. Denn die 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 12 Auszubildende, bauen multifunktionelle Lösungen für Baumaschinen und Nutzfahrzeuge nach den individuellen Anforderungen der Auftraggeber und entwickeln diese Lösungen auch selbst. Das Unternehmen hat sich bereits überregional mit seinen Sonderanfertigungen einen Namen gemacht. Und so kommen weit über die Grenzen des Sauerlandes hinaus spezielle Kranaufbauten, Bankettfertiger oder mit großen Wassertanks ausgerüstete Muldenkipper „made in Schmallenberg“ zum Einsatz.

Eine große und überaus anspruchsvolle Sonderlösung, die in Schmallenberg entwickelt und gebaut wurde, ist der Abbruchroboter MT300-E, ein ferngesteuerter Kettenbagger mit Elektroantrieb, der speziell für den Rückbau eines Atomkraftwerkes gebaut wurde. Dabei mussten neben der räumlichen Enge am Einsatzort weitere besondere Einsatzbedingungen berücksichtig werden. Mit einer Größe von 30 Tonnen ist er, so erläuterte Axel Griebsch, in dieser besonderen Ausführung wohl ohne Konkurrenz auf dem Weltmarkt.

Kooperation mit Hitachi bei Prototypen

Entsprechend interessant ist die Entwicklung daher für AKW-Betreiber bundesweit, die seit dem endgültigen Atomausstieg den Rückbau ihrer Anlagen durchführen. Für den japanischen Baumaschinenhersteller Hitachi war diese Konstruktion von m+t Sauerland zudem Anlass, mit dem Schmallenberger Unternehmen eine Kooperation bei der Entwicklung von Prototypen zu vereinbaren.

Werkstattmeister und Projektleiter Moritz Ganzer stellte die jüngste Entwicklung vor. Einen auf emissionsfreien Elektroantrieb umgebauten Minibagger zum Einsatz in Gebäuden. Dieser Bagger wird über ein Stromkabel versorgt und ist dadurch besonders nachhaltig ausgerichtet und von Akku-Ladezyklen unabhängig.

Für Vertriebsleiter Marius Biskoping sind es genau Innovationen wie diese, die m+t Sauerland immer wieder interessante Aufträge abseits vom Standardgeschäft bescheren. Das Unternehmen kann sich aber nicht nur über die gute Auftragslage freuen, sondern auch über reges Interesse an den Ausbildungsmöglichkeiten, die es bietet. m+t Sauerland bildet Kraftfahrzeugmechatroniker mit Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik und Land- und Baumaschinenmechatroniker aus.

Starke Marktposition erarbeitet

Was den Betrieb so attraktiv macht für Auszubildende? Neben den Arbeitsbedingungen, einem tollen Team und der Qualität der Ausbildung ist es wohl besonders die Tatsache, dass die Auszubildenden auch an den Sonderprojekten mitarbeiten, denn, so Moritz Gantzer: „Sie sind Feuer und Flamme für die Projekte und mit großem Einsatz bei den Entwicklungen dabei.“

Nicht nur bei Innovationen und Ausbildungsqualität weiß das Unternehmen Maßstäbe zu setzen. Die starke Marktposition von m+t Sauerland wird online ergänzt durch den „mt-Sauerland-Shop“. „50.000 Artikel, vom Arbeitshandschuh über Handwerkzeuge, Rasenroboter oder Motorsägen“, so Axel Griebsch, sind rund um die Uhr bestellbar und können innerhalb kürzester Zeit zum Kunden geschickt werden.

Hinzu kommen Ersatz- und Verschleißteile namhafter Nutzfahrzeughersteller, die bei Bedarf sofort abhol- oder versandbereit sind. Selbstverständlich, dass m+t Sauerland auch auf den bekannten Online-Verkaufsplattformen für Gebrauchtmaschinen mit einem in Schmallenberg vom Service-Team geprüften, technisch einwandfreien Angebot präsent ist.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des SUZ-Unternehmensforums, das zum Ziel hat, über die heimischen Unternehmen zu informieren und gleichzeitig die Vernetzung der Unternehmen untereinander zu fördern, bekamen so Einblicke in ein in jeder Hinsicht innovatives, Maßstäbe setzendes und digital bestens aufgestelltes Schmallenberger Unternehmen, das in seinem Marktsegment durchaus ein „Hidden Champion“ ist, wie SUZ-Geschäftsführerin Huberta Sasse hervorhob.

