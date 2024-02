Tatort Busbahnhof in der Le-Puy-Straße in Meschede: Hier in diesem Bereich ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Polizei Mann am Busbahnhof in Meschede ins Krankenhaus geprügelt

Meschede/Bestwig Schlägerei am Busbahnhof in Meschede: Ein Mann wird krankenhausreif geschlagen. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen in Bestwig fest.

Im Bereich des Busbahnhofes in Meschede auf der Le-Puy-Straße hat sich am Mittwoch gegen 16:15 Uhr eine Schlägerei zwischen zwei Männern ereignet. Nach Angaben der Polizei schlug ein 30-Jähriger einem 49-Jährigen Mann aus Meschede im Verlauf der Auseinandersetzung ins Gesicht und verletzte ihn dadurch so schwer, dass er von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Hinweise von Zeugen

Der Beschuldigte hatte sich beim Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernt. Nach Hinweisen von Zeugen konnten die Beamten der Wache Meschede vor Ort in Erfahrung bringen, dass der Gesuchte offensichtlich in einen Zug Richtung Bestwig gestiegen ist. Die Polizei konnte den Mann kurze Zeit später im Bereich des Bahnhofes in Bestwig antreffen, als dieser gerade in einen Bus einsteigen wollte.

Der Mann verhielt sich laut Polizei äußerst unkooperativ und aggressiv. Er war nach ersten Erkenntnissen deutlich alkoholisiert und beleidigte die Beamten mehrfach. Der ukrainische Staatsangehörige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest des Tages in der Polizeizelle in Meschede. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Das Motiv der Auseinandersetzung ist bislang unklar.

