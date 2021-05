Die Polizei in Meschede fahndete nach dem Täter. Sie hat ihn später geschnappt.

Kriminalität Mann dringt in Meschede in Wohnung ein - Polizei greift zu

Meschede. Eine Frau bringt den Müll weg, lässt die Tür offen stehen - da schlägt ein Täter zu. Die Polizei hat erfolgreich nach ihm gefahndet.

In der Marienstraße in Meschede hat ein 32-jähriger Mann nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 10.30 Uhr eine offen stehende Haustür als Chance für einen Diebstahl gesehen. Der Tatverdächtige nutzte die kurze Abwesenheit der 77-jährigen Bewohnerin aus, um nach Wertgegenständen zu suchen.

Als die Frau nach der Müllentsorgung wieder zurückkam, traf sie im Haus auf den 32-Jährigen. Der Mann flüchtete daraufhin mit der Handtasche der Frau. Dank der sofort eingeleiteten Fahndung und einer guten Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige im Bereich Am Klocken Kapelle angetroffen und festgenommen werden.

Teile der Beute

Bei der Durchsuchung des Mannes konnten die Beamten Teile der Beute finden. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

