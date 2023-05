Der Marktplatz in Freienohl hat eine neue Optik bekommen.

Städtebau Marktplatz: So präsentiert sich die „Neue Mitte Freienohl“

Freienohl. In Freienohl ist der Marktplatz umgestaltet worden. Die Arbeiten an der „Neuen Mitte“ sind laut Stadt Meschede größtenteils abgeschlossen.

Es geht voran in der „Neuen Mitte Freienohl“: Im Rahmen der umfassenden Umgestaltung hat die Stadt Meschede auch dem Marktplatz einem umfangreichen Wandel unterzogen. Das Pflaster wurde erneuert, die Parkplätze wurden neu angeordnet, Bäume wurden gepflanzt. Somit präsentiert sich der Marktplatz nun in einem völlig neuen Erscheinungsbild. Die Arbeiten sind größtenteils abgeschlossen, und die ersten sichtbaren Ergebnisse sind bereits zu bewundern.

Parkplätze verbreitert

Das Pflaster des Marktplatzes wurde vollständig erneuert, wodurch nicht nur eine verbesserte Optik, sondern auch eine erhöhte Funktionalität erreicht wurde. Zudem wurde die Breite der Parkplätze auf großzügige 2,50 Meter erweitert, um den Besuchern der angrenzenden Unternehmen und Geschäfte ein bequemes Parken zu ermöglichen.

Der Abriss der Betonwände und die Neuordnung der Parkplätze hat zu einer effizienteren Nutzung des verfügbaren Raums geführt. Ein besonderer Höhepunkt der Umgestaltung sind die neu gepflanzten Bäume als Einfassung der neuen Fußwegverbindung in Richtung Südpark. Sie bringen nicht nur eine grüne Atmosphäre in die Umgebung, sondern tragen auch zur Verbesserung der Luftqualität und des Stadtbildes bei. Die ersten Bäume wurden bereits erfolgreich gepflanzt, und in der nächsten Zeit werden weitere Staudenbepflanzungen und Heckenpflanzen folgen, um das Gesamtbild des Marktplatzes weiter zu verschönern.

Letzte Handgriffe stehen noch an

Noch stehen einige letzte Handgriffe an, um die Umgestaltung zu vollenden: Fahrradbügel, Infotafeln und eine moderne Beleuchtung werden in Kürze installiert, um den Marktplatz funktional und ansprechend zu gestalten. Auch im Umfeld geht es voran: Der erste Teil der neuen Wegeverbindung in Richtung Südpark ist bereits erkennbar. Allerdings fehlt derzeit noch die Treppenanlage.

Die ersten Bäume sind gepflanzt und das neue Pflaster ist verlegt: Freienohls „Neue Mitte“. Foto: Stadt Meschede

Die ersten Blockstufen wurden bereits geliefert. Dort wird eine attraktive Freitreppe entstehen, ergänzt durch zwei Zwischenpodeste. Dadurch wird eine bequeme und ansprechende Verbindung zwischen dem Marktplatz und dem Südpark geschaffen. Aufgrund der Arbeiten im Bereich der Treppenanlage muss vorerst noch ein Teil des Parkplatzes abgesperrt bleiben. Der betroffene Bereich wird schrittweise, je nach Voranschreiten der Arbeiten freigegeben.

Vorübergehende Änderung

Die Umgestaltung der „Neuen Mitte Freienohl“ ist ein bedeutender Schritt in der städtebaulichen Entwicklung von Meschede. Sie soll dazu beitragen, den öffentlichen Raum attraktiver und lebenswerter zu gestalten. Aktuell ist eine Einbahnstraßenregelung auf dem Friedhofsweg eingerichtet. Der Friedhofsweg ist nur vom Breiten Weg in Richtung Konrad-Adenauer-Straße befahrbar.

Dies gilt auch für den abfließenden Verkehr vom Marktplatz. Diese vorübergehende Änderung soll den Verkehrsfluss im Zuge der halbseitigen Sperrung der Baustelle der Thyssengas im Bereich Breiter Weg ermöglichen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die geänderte Verkehrsführung zu beachten und entsprechend umsichtig zu fahren.

Die Stadt Meschede bittet die Bevölkerung um Verständnis für die vorübergehende Beeinträchtigung.

