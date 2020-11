Massive Verunreinigung zwischen Wennemen und Berge

Zu einem technischen Hilfseinsatz ist am Donnerstagmorgen um 8.42 Uhr die Mescheder Feuerwehr an die A46 gerufen worden.

An der Autobahnausfahrt in Wennemen Richtung Freienohl war die L541 massiv verunreinigt, weil ein Lkw Diesel verloren hatte. Die Spur reichte von der Autobahnausfahrt bis nach Berger Hammer, dem Standort des Fahrzeugs. Vor Ort waren der Löschzug Freienohl, die Löschgruppe Berge, Polizei, Wehrleiter Robert Hillebrand, der stellvertretende Wehrleiter sowie Vertreter des Landesbetriebs Straßenbau.

Feuerwehr-Einsatz zur Abwendung von Gefahren

„Die Feuerwehr war an den Gefahrenpunkten Autobahnabfahrt Wennemen, Kreuzung Aral Assmann in Freienohl und in Berger Hammer für das Aufnehmen der Betriebsstoffe zuständig“, erklärt Hillebrand. „Anschließend konnten wir die restlichen Arbeiten an die Mitarbeiter von Straßen NRW übergeben, die sich um die Aufnahme des Bindemittels kümmerten, so dass für uns der Einsatz auch wieder relativ schnell beendet war.“

Hoher Einsatz für das Abstreuen einer Ölspur

Hillebrand und Holger Peek, Pressesprecher der Feuerwehr, sind zufrieden mit dem Ablauf. Die Feuerwehr habe sich um das Kerngeschäft, die Abwendung von Gefahren kümmern können. Peek: „Normalerweise besteht für solche Einsätze die Absprache, dass die Straßenbaulastträger, also beispielsweise Stadt, Kreis oder der Landesbetrieb Straßenbau, allein zuständig sind. Denn ein Einsatz der ehrenamtlich tätigen Kameraden mitten am Tag, um Ölspuren zu beseitigen, ist für die Kollegen und ihre Arbeitgeber mit einem enormen Aufwand verbunden.“ Das versuchten alle Beteiligten zu vermeiden.