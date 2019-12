Mehrere Arbeiten auf Friedhof in Schmallenberg abgeschlossen

Gleich mehrere gute Neuigkeiten hat die Stadtverwaltung Schmallenberg für den Neuen Friedhof „Am Stenn“: Der neue Urnenhain sind fertig, die neue Toilettenanlage wurde aufgestellt und die Kapellenrenovierung ist abgeschlossen.

Der Urnenhain

Sieben Bäume wurden auf dem Neuen Friedhof in Schmallenberg gepflanzt, um mit einem Urnenhain Platz für neue Bestattungsformen im Stadtgebiet zu schaffen - „es war dringend an der Zeit“, betont Bezirksausschussvorsitzender Alfons Brüggemann bei einer ersten Besichtigung. Um die Bäume herum auf dem Boden ist nun Platz für je zehn Urnengräber - „also insgesamt rund 70 Gräber“, so Markus Risse vom Ordnungsamt der Stadt. Bestattungen sind ab Anfang des kommenden Jahres möglich, „es gibt bereits viele Nachfragen nach Gräbern, die nicht so pflegeaufwendig sind, gerade für ältere Menschen und Hinterbliebene, die nicht im Umkreis wohnen, ist das wichtig“, so Risse.

Das sei auch der entscheidende Grund für die Schaffung der neuen Bestattungsform gewesen. „Auf dem Boden wird dann - wie bei normalen Urnengräbern - eine Grabplatte mit Aufschrift zu finden sein.“ Die Kosten seien ähnlich zu denen herkömmlicher Urnengräber. „Man zahlt zum einen für das Nutzungsrecht für 30 Jahre, zum anderen für die Grabbereitung“, so Risse. Daneben gebe es weitere Kosten, die abhängig von der jeweiligen Nutzung sind.

Weitere Bäume seien bereits nachgepflanzt worden, um einer möglicherweise hohen Nachfrage gerecht werden zu können - „denn die Nachfrage ist da“. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich insgesamt auf rund 17.000 Euro.

Die Toiletten

Auch das neue Toilettenhaus wurde bereits aufgestellt. In Betrieb ist es aktuell allerdings noch nicht. „Die

Neues Toilettenhäuschen am Friedhof wurde aufgestellt. Foto: Laura Handke / WP

Anschlüsse und der Außenbereich fehlen noch.“ Einen genauen Öffnungstermin gibt es nicht - das ist auch abhängig davon, wie die letzten Arbeiten vorangehen.

„Aber spätestens Anfang des Jahres ist es für die Öffentlichkeit zugänglich“, so Petra Brockmann vom Gebäudemanagement der Stadt.

Per Münzeinwurf kann die neue Toilette dann von Bürgern oder Friedhofsbesuchern genutzt werden. „Das wertet das gesamte Friedhofsumfeld auf“, so Alfons Brüggemann. „Eine schöne Sache.“

Die Kapelle

Auch an und in der Friedhofskapelle hat sich erstmals nach 50 Jahren in den letzten Monaten viel getan: Das Dach und der Boden wurden erneuert, die Wände sowie Decken gestrichen und auch der Aufbahrungsbereich hat einen neuen Boden sowie einen neuen Anstrich erhalten. „Wir haben alles freundlicher und etwas heller gestaltet“, erklärt Brockmann. Die zugehörigen gesonderten Sanitärbereiche, die nur von innen begehbar sein werden, werden noch umgestaltet.

Dann stehen nur noch einige wenige Restarbeiten aus, „diese werden im kommenden Jahr schnellstmöglich erledigt. Mittel dafür stehen im Haushalt zur Verfügung“, so Andreas Dicke, Technischer Beigeordneter.