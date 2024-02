Mehrere Einbrüche im HSK - auch Schmallenberg betroffen

Schmallenberg Rund ums Wochenende haben sich mehrere Einbrüche im Hochsauerland ereignet. Die Täter schlugen unter anderem im Stadtgebiet Schmallenberg zu.

Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag kam es zu mehreren Einbrüchen im Hochsauerlandkreis - darunter in Stadtgebiet Schmallenberg. Dort ereignete sich am Samstag zwischen 17.15 Uhr bis kurz nach Mitternacht ein Einbruch in einem Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohngebäude auf der Straße „In der Schmalnau“ in Gleidorf.

Noch in der Nacht ermittelt

Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-90200 entgegen.

Weitere Einbrüche im HSK: In der Nacht von Freitag, 22.30 Uhr auf Samstag, 8 Uhr, verschafften sich in Arnsberg-Oeventrop bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Gewerbehalle im Widayweg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde über eine Tonne Kupfer sowie andere Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter zum Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug benutzt haben müssen.

Baumarkt betroffen

Zu einem weiteren Vorfall kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Hüsten. Zwischen 19 Uhr und 7.30 Uhr wurde der Außenbereich eines Baumarktes auf der Arnsberger Straße angegangen. Bislang unbekannte Täter beschädigten Zaun des Außenlagers. Hinweise auf mögliches Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 zu melden.

