Mehrere Knöllchen in Meschede ungültig? HSK fordert Fotos an

Werden zahlreiche Knöllchen ungültig, für die ein Blitzer an der Remblinghauser Straße eingesetzt worden war? Diese Möglichkeit besteht - und sie wird vom Hochsauerlandkreis geprüft. Noch ist offen, was aus der Angelegenheit wird.

Schilder nicht mehr zu erkennen

Anlass der Prüfung: Unbekannte hatten mehrere Verkehrsschilder auf der Landstraße 740 zwischen Remblinghausen und Meschede beschmiert - und zwar so sehr, dass die Hinweise auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung und das Ortsschild von Meschede, ab hier gilt Tempo 50, nicht mehr lesbar waren. Der Blitzer befindet sich genau in dem Bereich.

Der Hochsauerlandkreis muss jetzt klären: Wurde dort zuletzt geblitzt? Meistens ist die Anlage scharf geschaltet. Und: In welchem Zeitraum hätten Autofahrer nicht mehr wissen können, was gerade gilt? Der Polizei war die Sachbeschädigung am Dienstag in der Frühe gegen 4.45 Uhr gemeldet worden. Wie lang der exakte Zeitraum ist: unklar.

Fotos angefordert

Der Hochsauerlandkreis hat jetzt Fotos von der Polizei angefordert, um sich das Ausmaß der Farbschmierereien anzuschauen und will danach weiter entscheiden, was mit möglichen Bußgeldern aus diesem Bereich wird. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei weiterhin unter 0291 - 90200 entgegen.