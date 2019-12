Schmallenberg. Mit „Digital dabei“ will das Sozialwerk St. Georg aus Schmallenberg auf innovative Weise digitale Teilhabe ermöglichen - und wurde ausgezeichnet.

Der digitale Wandel macht auch vor Menschen mit Behinderungen nicht Halt: Sie haben Handys, Computer, nutzen soziale Medien. „Oft fällt ihnen die Handhabung und die Bedienung der Geräte schwer. Für sie ist der Umgang mit diesen Technologien nicht selbstverständlich, sie müssen es erst lernen“, sagt Susanne Fabri vom Sozialwerk St. Georg. Sie übernimmt die Projektleitung des Projektes „Digital dabei“.

Dieses Projekt soll eben genau das ermöglichen: Auch Menschen mit Assistenzbedarf sollen an der digitalen Welt teilhaben können und eine Stimme bekommen. Genau das wird aktuell in Schmallenberg umgesetzt. „Das Konzept soll künftig auf weitere Standorte übertragen werden“, so Fabri weiter. Es wurde bereits mit dem Digital-Preis des Bundesfachverbands Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie (CBP) ausgezeichnet.

Der Hintergrund

Hintergrund für den Anstoß zum Projekt ist der digitale Wandel. „Denn dieser macht vor keinem Halt. Uns ist es wichtig, dass auch Menschen mit Assistenzbedarf dem Umgang lernen, über Gefahren und Risiken aufgeklärt werden“, so Klaus Winkelmeyer, der sich im Projekt engagiert.

Gerade für Menschen mit Assistenzbedarf fehlen solche Angebote - und Angebote im Netz. „Es gibt bei den meisten Betroffenen eine Unbedarftheit. Sie verstehen vorher nicht, wobei es zum Beispiel bei Datenschutz geht, was mit ihren Bilder, die sie verschicken oder hochladen passieren kann“, so Fabri. Und genau da soll das neue Projekt ansetzen, „denn aktuell werden sie aus dieser digitalen Welt noch ausgeschlossen“, so Geschäftsführer Holger Gierth.

Die Umsetzung

Mit einer sogenannten Peer-Beratung - eine Beratung durch Menschen mit denselben Merkmalen bzw. in derselben Lebenssituation wie der Beratene - soll den Behinderten der Umgang mit dem Internet nähergebracht und ein Verständnis aufgebaut werden. Dafür wurden eigens Mitarbeiter aus dem

Die Initiatoren und Betreuer des Projektes. Foto: Laura Handke/Wp

Sozialwerk als Medienberater ausgebildet. „Das Projekt wird über drei Jahre durch die Aktion Mensch gefördert“, erklärt Fabri.

Die ausgebildeten Medienberater- es sind mittlerweile sechs - haben zuerst in mehreren Treffen mit den Kursleitern eine Beratungskompetenz aufgebaut.

„Der soziale Aspekt ist hier ganz wichtig. also dass sie lernen, wie man anderen Menschen die Informationen verständlich vermitteln kann“, so Kerstin Finger-Balkenohl (Kursleitung).

Danach wurden verschiedene Lernfelder wie „Das Internet“, „Datenschutz“ oder „Soziale Medien“ erarbeitet. Einmal pro Woche trifft sich das Projektteam mit den Beratern. Diese beraten auch im Alltag bei Fragen: „Da kann man individuell auf die Fragen eingehen, die es spontan gibt.“ Zusätzlich werden Workshops angeboten.

Die Medienberater werden außerdem aktiv im Alltag eingebunden: Sie bloggen, twittern und posten Fotos auf den sozialen Kanälen der Einrichtung. Bisher gebe es zum Projekt nur positive Rückmeldungen: Das Angebot soll deswegen künftig auch auf andere Standorte ausgeweitet werden. „Auch nach der dreijährigen Projektphase ist für uns nicht Schluss. Das Thema wird immer aktuell sein“, so Holger Gierth.

Die Zukunft

Das Geld soll zum Ausbau des Projektes dienen: „Wir wollen weitere Geräte wie Tablets oder Laptops anschaffen und gezielt Apps für Menschen mit Assistenzbedarf kaufen“, so Fabri.

Der Traum für die Zukunft: „Feste Räume schaffen mit festen Öffnungszeiten, wo jeder herkommen und sich beraten lassen kann.“ In der nächsten Zeit soll das Projekt auf weitere Standorte ausgeweitet werden. Es ist bereits für den gesamten HSK bewilligt.