Meschede: 7-Tage-Inzidenz überspringt die nächste Marke

Hier sind Spritzen mit dem Impfstoff von Moderna gegen Covid-19 zu sehen. Im Hochsauerlandkreis ist die 7-Tage-Inzidenz weiter angestiegen, so das Kreisgesundheitsamt in Meschede.

Meschede/Hochsauerlandkreis. Die 7-Tage.Inzidenz im Hochsauerlandkreis ist weiter angestiegen, meldet das Gesundheitsamt in Meschede.

Die 7-Tage-Inzidenz im Hochsauerlandkreis steigt weiter: Mit Stand am Sonntag um 7 Uhr wird vom Gesundheitsamt des HSK in Meschede ein Wert von 169,3 gemeldet. Insgesamt gibt es 8335 bestätigte Covid-19-Fälle. Gegenüber Samstag gibt es 56 neue Fälle. Aktuell sind 778 Menschen infiziert. 7379 Menschen sind genesen.

Es gibt eine Differenz zwischen den Werten des Kreises und des Robert-Koch-Institut: Das RKI meldet einen Inzidenzwert von 158,2.

Der HSK reißt damit die Marke von 165: Bei Überschreitung eines Inzidenz-Wertes von 165 an drei aneinander folgenden Tagen ist an Schulen am übernächsten Tag Distanzunterricht verpflichtend.

Die Ausgangsregeln

Die Ausgangsbeschränkung gilt bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 von 22 Uhr bis 5 Uhr. Zwischen 22 Uhr und 24 Uhr bleibt körperliche Bewegung, also z. B. Spazierengehen, Radfahren, Joggen, im Freien für Einzelpersonen erlaubt. Außerdem sind triftige Gründe für eine Ausnahme von der Ausgangssperre etwa die Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten, (veterinär)medizinische Notfälle, die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, die Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen oder Minderjähriger, die Begleitung Sterbender, die Versorgung von Tieren.

Das Einkaufen

Beim Einkaufen für den täglichen Bedarf gilt bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 100: Für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche eine Begrenzung auf einen Kunden pro 20 Quadratmeter. Bei Verkaufsflächen größer als 800 Quadratmeter Begrenzung auf einen Kunden pro 40 Quadratmeter.

Beim Einkaufen über den täglichen Bedarf hinaus gilt: Bei einem Inzidenzwert von 101 bis 150: Einkauf nach vorheriger Terminbuchung möglich, maximal ein Kunde pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche, tagesaktuelles negatives Testergebnis erforderlich. Bei einem Inzidenzwert über 150: Die Geschäfte sind geschlossen.

Dienstleistungen

Für körpernahe Dienstleistungen gilt: Nichtmedizinische körpernahe Dienstleistungen sind untersagt, außer: Besuche bei Friseuren und bei der Fußpflege sind mit einem tagesaktuellen negativen Testergebnis weiterhin möglich.

Schulen

Für den Schulbetrieb in NRW gilt ab Montag, 26. April: Der Schulbetrieb findet grundsätzlich bis auf Weiteres nur im Wechselunterricht statt; Abschlussklassen sind davon ausgenommen. Die Teilnahme von Schülern und Lehrkräften am Präsenzunterricht setzt wöchentlich zwei Tests voraus. Alle Schulen, für deren Standort keine Regelungen wegen einer Inzidenz von mindestens 165 getroffen werden, setzen den Schulbetrieb bis auf Weiteres im Wechselunterricht unter Einhaltung der bereits geltenden Schutz- und Hygienekonzepte fort. Die pädagogischen Betreuungsangebote bleiben unverändert erhalten.

Bei einer regionalen Inzidenz von mehr als 165 ist Präsenzunterricht untersagt – es findet Distanzunterricht statt. Abschlussklassen und Förderschulen sind davon ausgenommen. Regional bedeutet hier, dass es auf die Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt ankommt. Der Inzidenzwert in einer einzelnen Gemeinde ist nicht maßgeblich.