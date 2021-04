Die Abiturienten am Gymnasium der Benediktiner sind dankbar, dass sie trotz Corona-Einschränkungen vor den Ferien noch eine „unvergessliche“ Mottowoche feiern durften. Die Themen lauteten: Homeschooling, Kindheitshelden, Beachparty und Zeitreise. Zum Abschluss erschien die Stufe im Stil ihres das Abimottos „Abivegas – um jeden Punkt gepokert“ in Kleidung im Casinostil, außerdem folgte ein Autokorso durch die Innenstadt. Das Foto wurde am vierten Tag vor der Mensa aufgenommen. Der Dank der Abiturienten gilt auch der Polizei und dem Ordnungsamt, „ohne die der Autokorso nicht hätte reibungslos ablaufen können.“ Am Freitag, 23. April, starten die Abschlussprüfungen.