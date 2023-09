Meschede: Alle Angebote und Termine rund ums Bürgerfest

Meschede. Zum Bürgerfest bieten am Wochenende (9. und 10.9.) Stadt, Vereine, Gastronomen und Einzelhändler ein buntes Programm in der Mescheder Innenstadt.

Das Bürgerfest findet in Meschede am 9. und 10. September statt. Unter dem Motto „Von Bürgern für Bürger“ steht das Stadtfest im September traditionell ganz im Zeichen der Bürger und Vereine. Die Besucher können dabei an zwei Tagen verschiedene Vereinsaktionen, ein buntes Einkaufserlebnis, Livemusik auf dem Kaiser-Otto-Platz, Kinderbelustigung und die Mescheder Blaulichtmeile am Sonntag in Enste genießen. Das Bürgerfest findet am Samstag ab 11 Uhr in der Innenstadt und am Sonntag ab 13 Uhr in Enste und der Innenstadt statt.

Vereine präsentieren sich in der Innenstadt

Meschede lebt von ehrenamtlichen Tätigen. Bürgerschaftliches Engagement ist wichtiger denn je. Das Bürgerfest von Bürgern für Bürger bietet den aktiven Vereinen und Verbänden eine Plattform, sich selbst und aktuelle Projekte der Öffentlichkeit zu präsentieren.

>>>Lesen Sie auch: Stadtradeln in Meschede: Wird Radfahren noch beliebter?<<<

Unter anderem werden an beiden Tagen kulinarische Köstlichkeiten auf dem Von-Stephan-Platz angeboten. Dort präsentiert sich der Verein Mala Kurda mit verschiedensten syrischen Spezialitäten. Wer Fingerspitzengefühl hat, kann am Stand des Fördervereins Amateurfunk Sauerland vorbeischauen. Es gibt die Möglichkeit, sich am Löten einer kleinen elektrischen Schaltung zu probieren. Sportlich wird es beim Stand von E.ON. Dort kann man die Stromerzeugung anhand eines Fahrrades simulieren. Der von den Besuchern „generierte Strom“ wird nach der Veranstaltung in Geld umgewandelt, das einem guten Zweck gespendet wird.

Spendenaktionen

Außerdem wird die Stadtbücherei Meschede mit einem Glücksrad vertreten sein und Bücherfaltkunst, fertige Kunstwerke sowie Sets zum Selbermachen verkaufen. Um 16.45 Uhr findet die offizielle Verlosung der Sommer-Aktion „Bücher-Bingo für Kinder“ auf der Bühne statt.

Eine weitere Spendenaktion finden die Besucher an dem Stand des Eine Welt Ladens. Dort werden Kaffee und Orangensaft für den guten Zweck verkauft. Die Einnahmen werden an die Fundación „Ruway Nanta“ gespendet, die sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Kindern, jungen Frauen und Müttern sowie gegen soziale Benachteiligung in der bolivianischen Gesellschaft einsetzt. Die Abtei Königsmünster lockt mit Abteiwaren von Handwerk bis zu regionalen Leckereien. Gleichzeitig ist das DRK nicht nur auf der Blaulichtmeile vertreten, sondern auch in der Innenstadt. Der Trödelladen am heruM öffnet seine Türen und bietet Popcorn, Waffeln sowie Brat- und Currywurst an. Der Soroptimisten-Club Meschede ist mit einem Bücherflohmarkt sowie einem Waffelverkauf vor Ort.

Organisatoren und Sponsoren des Bürgerfestes freuen sich auf eine gut besuchte Veranstaltung: Karin Arens - Volksbank Sauerland eG, Nicolas Linn & Lisa Machula - Stadtmarketing Meschede, Manfred Nieder - Brauerei Veltins, Petra Streich - Vorstand Meschede aktiv. Foto: Stadtmarketing Meschede

Weiterhin bieten Vereine wie die Bürgerstiftung, die Frauengeschichtswerkstatt, die Beginen Sauerland, die Chorgemeinschaft Auftakt15, der Reservistenverband, die Lebenshilfe HSK, das Haus Velay, das Bündnis für Solidarität und Demokratie, sowie der Gemeinschaftsgarten und viele mehr abwechslungsreiche und spannende Aktionen an und zeigen, was sie ausmacht. Ob sozial, sportlich, international oder kulturell – die Vielfalt des Engagements vor Ort ist riesig.

Bühnenprogramm am Kaiser-Otto-Platz

Bunt. Kreativ. Regional. An zwei Tagen erwarten die Besucher auf der Bühne am Kaiser-Otto-Platz Livemusik, Kinderbelustigung und verschiedene lokale und regionale Künstler.

Den Anfang macht am Samstag um 13.30 Uhr das Gesangsquartett Hand in Hand mit zwei Liedern der Höhner, bevor es um 14.30 Uhr mit Zauberkünstler Steffen Nitsche weitergeht. Dieser führt als „Professor Z“ zauberhafte Experimente mit einer geballten Ladung Humor vor. Ab 16 Uhr wird die Fanfare Aurora Baexwem mit ihren 65 Musikern Songs aus berühmten Filmen und bekannte Märsche spielen. Der Fanfarenzug kommt aus den Niederlanden und verbindet seinen Auftritt mit einer Vereinsfahrt nach Meschede. Das Duo Bongen’s leitet um 18.30 Uhr dann in das Abendprogramm ein und lockt mit deutschsprachiger Musik irgendwo zwischen Singer-Songwriter-Pop und Indie-Rock in die Innenstadt. Ab 20 Uhr reißen dann Knockin‘ on Penny‘s Door alle Besucher in die Welt der Rock-Musik. Gespielt werden die besten Klassiker und moderne Hymnen aus dem Genre Rock und Hard-Rock.

Am Sonntag geht es um 13.30 Uhr regional mit dem Mescheder Duo TwoLions weiter, die mit aktuellen Hits und Klassikern begeistern werden. Ab 15.30 Uhr wird der Gitarrenbauer Steven de Toom seine Leidenschaft zur Musik zeigen und selbst an seinen Werken spielen. Spannend wird es um 16.45 Uhr mit der Verlosung der Sommeraktion „Bücher-Bingo für Kinder“ der Stadtbücherei Meschede.

Einkaufsvielfalt lädt in der Innenstadt in Enste zum Bummeln ein

Von 13 bis 18 Uhr lädt am Sonntag die Mescheder Einkaufsvielfalt in die Innenstadt und in das Gewerbegebiet Enste zum gemütlichen Shopping-Bummel ein. Parkflächen stehen allen Gästen am Kreishaus, im Stiftscenter, am Rathaus, am Bahnhof, im Zentrum und an der Post sowie in Enste zur Verfügung.

Parken kostenlos

Das Parken auf den städtisch bewirtschafteten Parkplätzen ist am Samstag ab 11 Uhr kostenlos. Zudem bietet das Stadtmarketing einen kostenlosen Shuttlebus an, welcher alle 30 Minuten zwischen dem Gewerbegebiet Enste und der Innenstadt pendelt. Die erste Fahrt startet um 13 Uhr am Bahnhof.

Weitere Informationen zum Bürgerfest gibt es unter www.meschede.de/buergerfest oder bei Facebook und Instagram.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland