Meschede: Altes Fachwerkhaus darf abgerissen werden

Meschede/Laer Die Windhäuser in Laer bei Meschede sind jetzt ein Denkmal. Dagegen kann eines der ältesten Gebäude in Meschede abgerissen werden.

Die Stadt Meschede hat ein weiteres Denkmal, ein anderes dagegen verliert sie. Unter Denkmalschutz gestellt wurden die „Windhäuser“ an der Straße zwischen Laer und Calle. Bei einem anderen bisherigen Denkmal dagegen ist jetzt die Entscheidung da: Das ehemalige Bierhaus Koch in Meschede kann beseitigt werden.

„Windhäuser 12“ lautet die Adresse der Unterkunft für Waldarbeiter, die für den Grafen von Westphalen im Schloss Laer gearbeitet hatten. Es ist ein eingeschossiges Bruchstein-Haus mit mittlerem Wirtschaftsteil. Laut Stadt als Unterer Denkmalbehörde ist es "bedeutend für die Geschichte des Menschen in Meschede, da es die Wohn- und Lebensverhältnisse von Arbeiterfamilien im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts bezeugt".

Das Wohnhaus sei ein "gutes Beispiel, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen der unteren sozialen Schichten auf dem Lande im 19. Jahrhundert aufzuzeigen". Deshalb habe es eine "ortsgeschichtliche Bedeutung". Das leer stehende Waldarbeiter-Doppelwohnhaus darf deshalb nicht abgerissen oder verändert werden. Ein so großes Gut wie Schloss Laer hätte in der Vergangenheit nur durch die Beschäftigung zahlreicher Arbeiter bewirtschaftet werden können.

"Erhalt nicht zuzumuten"

Ortsgeschichtliche Bedeutung hatte bislang auch das Fachwerkhaus an der Steinstraße 10 – zuletzt als Bierhaus Koch genutzt. Es besteht seit Ende des 18. Jahrhunderts, und ist damit eines der ältesten in der Kernstadt. Für den Erhalt hatte die Stadtverwaltung in der Vergangenheit ein "öffentliches Interesse" ausgesprochen. Allerdings war das Gebäude in den letzten Jahren immer mehr verkommen. Der heutige Eigentümer, die Caritas, hatte einen Abbruchantrag gestellt. Das seit über 25 Jahren leer stehende Gebäude hat kein Treppenhaus mehr, die gesamte Rückwand ist nur mit einer Baufolie verkleidet (nachdem hier in der Vergangenheit ein Anbau geplant war, aus dem nichts wurde).

Auch am Stiftsplatz in Meschede darf Haus abgerissen werden

Der Abbruch des Hauses war früher immer umstritten gewesen in der Kommunalpolitik. Jetzt nahm der Ausschuss für Stadtentwicklung eine kurze schriftliche Mitteilung der Stadtverwaltung ohne Diskussion zur Kenntnis: "Für das Baudenkmal Fachwerkgebäude Steinstraße 10 wurde eine denkmalrechtliche Abbrucherlaubnis erteilt. Der Erhalt des Gebäudes sei dem Eigentümer nicht zuzumuten."